新北師暴走「脫女童內褲打屁股」！還傳簡訊嗆家長　教育局回應了

▲新北樹林某國小教師被爆料不當體罰學生。（畫面經特殊處理／翻攝自該校臉書網站）

記者戴上容／新北報導

新北市樹林一名資深女教師被3名家長控訴有不當管教、體罰情形，除了把桌椅丟到教室外，還當眾脫女童內褲打屁股。多名家長追查，發現孩子屁股都有被打痕跡，儘管有這些不良紀錄，但校方卻依舊讓她繼續擔任導師，令他們直呼很離譜！新北教育局3點回應，未來將加強正向管教，落實於教學及各項教學活動中，杜絕不當管教情事發生。

家長投訴，女兒去年11月時，被老師拿壞掉的呼拉圈體罰，打手心、手背共打了9下，之後把女兒桌椅、餐盒、鉛筆盒搬出去教室外，教師還拿棍子敲打小孩座位旁的鐵餐桌，女童母親和教師對質，但教師僅承認把搬出去教室外，只是想「演戲」嚇嚇孩子，並沒有體罰。家長後來被說服，同意再給一次機會。

未料，到了12月，女兒又被老師打了大腿，女童母親決定不再忍耐，告知校方也同時申報1999。今年3月，恰巧也有其他家長在臉書社團發文，提醒大家，如果有就讀該校該班的家長應該注意，不少「前輩」開始分享，自己孩子的遭遇。

另名男童家長，後來也發現這位老師有不當管教行為，她回去問孩子，孩子才透露也有被老師體罰，和同學兩個人被老師拉到廁所打屁股。媽說，直到兒子這樣說，她才回想某天幫兒子洗澡時，看到屁股上的瘀青，她覺得奇怪問孩子為什麼，孩子卻沒有說話，「我還以為是男孩子皮，殊不知老師把孩子關在廁所打。」事件發酵後，孩子如今連在家上廁所都要人陪，更噩夢連連，常常醒來時跟母親說又作夢「被老師帶去廁所脫褲子打屁股。」

此外，第三位女童母親透露，自己是因朋友先看到樹林人臉書社團，有家長發文提醒，該校某女老師「有問題」，朋友將截圖轉給她看後，她才回頭問女兒，「網路上有人說上學期有女學生被脫內褲打屁股，是真的嗎？」，沒想到女兒竟然回答，「是真的啊，就是我。」

事後家長們串聯，互相詢問孩子遭受老師霸凌的情況，竟然來收到老師恐嚇簡訊，「法律上教唆偽證和誣告罪是要負刑責的。」校長表示該師已是資深老師，教學已40年經歷，非常認真，但有家長反映有老師有情緒管理和管教上問題，校長解釋，老師在情緒和家長溝通上，可能有需要做調整的部分。

校長也透露，該師在去年擔任二年級導師時，就曾因家長投訴，最後認定涉及「不當管教」，記出申誡處分。學校也對該位老師也有進入輔導期，並安排人員入班觀課，老師在輔導期間也有改善，因而新學期展開後，又讓其擔任小一導師，目前已經暫時將老師調離導師職務，並展開校師會議和召開性平會議調查。

新北市教育局3點回應，針對該師疑似不當管教之行為，學校已調查完畢，後續將送教師成績考核會進行懲處，並依照兒童及少年福利與權益保護法進行裁罰，決不寬貸。本局已請學校密切注意學生狀況，啟動輔導機制進行關懷與協助，維護學生受教權為優先。

本局除持續辦理教師輔導與管教等相關法令研習，增進教師法律意識及危機事件處理知能，另督請各校依據教育基本法、教師法及學校訂定教師輔導與管教辦法注意事項等規定加強正向管教，落實於教學及各項教學活動中，杜絕不當管教情事發生。」