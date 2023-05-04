全台首例！「繩栓頸牽狗」辱學生　惡師不當管教二度挨罰...遭解聘

記者游瓊華／台中報導

台中市某國小二年級陳姓導師13年前惡意虐待學生，把學生當狗用繩子拴住，甚至還拉繩子，牽學生去上廁所，被社會局重罰6萬；去年又因為體罰學生、強迫餵食，稱學生是奴隸，還安排坐在「離島區」，又依違反兒少法遭重罰16萬元。陳成為台灣教育史上第一位被二度開罰兒虐的不適任教師後，學校昨（3）日召開教評會審議結果，處以該教師「解聘，1年不得聘任」之處分。

▲上課稱小二生「奴隸」、「逼剪髮」，台中兒虐惡師遭二度重罰，成台灣教育史上第一人。（圖／記者游瓊華攝）



針對這名惡師的不當管教行為，台中市政府教育局表示，該名教師屢次違反兒少相關規定，已非初犯，市長盧秀燕關心兒童及少年權益，斷然處置，學校教評會決議予以「解聘」，讓不適任教師離開校園。

教育局指出，該名教師民國98年間在原台中縣任教，曾遭社政單位以違反兒少法開罰，學校予以記大過處分；台中縣市合併後，去年又因渉不當管教，遭社政單位開罰。

教育局進一步指出，該名教師違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款規定遭社政裁罰案，教育局於今年4月25日即函請學校確依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第12條規定，提報教評會審議。學校5月3日召開教評會審議結果，處以該教師「解聘，1年不得聘任」之處分。