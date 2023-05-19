瓦格納證實俄軍撤離巴赫姆特附近　烏反攻前取得重大進展

▲烏克蘭軍隊正準備向巴赫姆特前線地區發射迫擊砲。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基15日曾表示，烏軍睽違6個月在巴赫姆特（Bakhmut）斬獲重大勝利，首度成功反擊俄軍。俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）18日也證實，俄軍已從烏東巴赫姆特市周圍進一步撤離。烏克蘭反攻前就取得不錯的勢頭，俄烏雙方氣勢似乎已經轉變。

路透社報導，烏克蘭軍方表示，烏軍已經在部分地區推進超過一英里（約1600公尺），俄軍則以轟炸通道拖延烏軍進攻，雙方攻防氣勢似乎已經對調。砲兵部隊指揮官表示，「只要我們開始推進，俄軍就會砲轟通往前線的所有路線，使我們的裝甲車無法載運更多步兵、彈藥和其他補給品。」

基輔表示，他們已在巴赫姆特周圍發起局部進攻，作為大反攻的前奏，希望能扭轉俄羅斯入侵15個月的局勢。

▲瓦格納集團首腦普里格津不滿俄軍撤離側翼。（圖／路透）



另一方面，在烏克蘭取得進展的同時，俄軍瓦格納集團與正規軍卻出現分歧。瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）指出，他在巴赫姆特的部隊仍在推進，即將把烏軍趕出西郊據點，然而正規軍卻棄守北郊、南郊，讓他的軍隊處於被包圍的風險。

普里格津向國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）喊話，「因為你們沒讀我的訊息，所以我在這裡公開向國防部最高領導層呼籲，『請不要放棄側翼。』」

俄國國防部隨後回應，過去一周確實從巴赫姆特附近撤離一部分軍隊，但否認普里格津關於側翼崩潰，或者扣押瓦格納集團彈藥的說法。