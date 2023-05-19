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前瓦格納指揮官冒死逃至挪威　住4個月突宣布「我要回俄羅斯」

▲▼瓦格納集團（Wagner Group）指揮官梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）逃亡挪威。（圖／路透）

▲俄國傭兵瓦格納集團前指揮官梅德韋傑夫1月叛逃至挪威，近日宣布決定返俄。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）前指揮官梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）今年1月逃亡到挪威尋求庇護，又因一場酒吧鬥毆事件與攜帶氣槍於4月遭定罪。近日，他表示自己想要返回俄羅斯，已經請求俄國駐奧斯陸大使館協助他返國，並強調這是出於他個人的決定。

根據路透社報導，26歲的梅德韋傑夫1月13日越過俄國和挪威的北極邊境，穿過鐵絲刺網，避開了帶狗的邊境巡邏隊，並穿越森林與結冰的河流，還聽到俄羅斯警衛隊開槍。當時他宣稱，因為目睹傭兵招募的俄國囚犯在烏克蘭作戰時遭到虐殺，擔心自己生命受到威脅，他不願被迫延長傭兵合約，才會叛逃至挪威尋求庇護。

▲▼瓦格納集團（Wagner Group）指揮官梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）逃亡挪威，2月1日在奧斯陸受訪。（圖／路透）

▲梅德韋傑夫逃亡挪威後2月1日在奧斯陸受訪。（圖／路透）

然而，梅德韋傑夫17日在YouTube發布了幾段影片表示，他決定回到俄羅斯，因為他覺得自己就像是個「身處一場大型競賽中的男孩」，而他不想再參與其中了，「最近我決定了，我準備好要回去俄羅斯聯邦。我已經聯絡了俄羅斯駐奧斯陸大使館尋求幫助，讓我順利回國。」他補充，返國是他自己所做的決定。

梅德韋傑夫在17日的影片中用俄語說，他「明天」就會繳交相關文件，他原本希望能在挪威找到和平與安寧，把所有政治、戰爭與軍隊拋在腦後，「但不知怎麼的，我做不到。我們拭目以待到俄國會發生什麼，如果他們殺了我也沒關係。如果沒有，那就謝了。如果我能活下來，我會更加感謝。」

▲▼俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）前指揮官梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）逃至挪威尋求庇護，4月25日在律師陪同下於奧斯陸出庭。（圖／路透）

▲梅德韋傑夫到挪威尋求庇護不久因公然攜帶氣槍被捕，4月25日在律師陪同下於奧斯陸出庭。（圖／路透）

美聯社報導指出，挪威警方2月在奧斯陸一家酒吧發生鬥毆事件後，曾逮捕梅德韋傑夫。他4月在律師陪同下出庭，他承認在被上銬時拒捕、吐口水，但否認踢警察，也承認3月份曾攜帶氣槍上酒吧。

奧斯陸法院最終依擾亂治安與在公共場所攜帶氣槍等行為，判處他14天監禁，但對警察施暴罪名不成立。當時他向路透社表示，他將眼光放向未來，正在學習挪威語並希望獲得庇護。他宣布返國決定後，路透社17日無法聯繫上梅德韋傑夫。

►俄傭兵指揮官逃了！越境挪威求庇護　「像砲灰一樣」被扔去烏克蘭

►前瓦格納指揮官出逃！目睹「逃兵在眼前被槍殺」　曝前線恐怖景象

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