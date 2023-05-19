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開箱／全台唯一！「超商版百貨」太好逛　首賣59元專區、限定商品

▲▼7-11千塘門市,7-11門市。（圖／7-11提供）

▲7-11第6711店「千塘門市」外觀設計以「綠芽」為主題，象徵落地生根。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／桃園報導

根本像在逛百貨！超商全台第6711店近日新開幕，以下就帶大家直擊門市必逛亮點，不僅有「均一價59元區」，架上能看到的商品通通都只要59元，還有「全球選物區」，販售多款別家門市沒有的限定商品；另外，店內還販售現打果汁、現烤美食等，還能喝到散發花香的限定咖啡。

7-11第6711店「千塘門市」就開在桃園市觀音區草漯重劃區，門市外觀設計以「綠芽」為理念，由統一企業集團美麗事業董事長高秀玲親自與團隊共同規劃，象徵落地生根，而內部設計不僅能看到OPEN將、LOCK醬等7個人氣角色換上新裝，更首次邀請雪鈴兔波波帶著雪兒加入，讓門市整體變得更可愛俏皮。

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「均一價59元區」集結生活、衛浴、餐廚等用品，通通都只要59元。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲59元專區附近還有「天天都放價」專區，多種商品下殺折扣。

最特別的是，千塘門市首度引進3大專區，首推「均一價生活百貨」，集結各式餐廚、衛浴、收納等生活用品，通通都只要銅板價59元；「全球選物」匯聚超過550項商品，像是零食、飲品、麵食、香氛等，許多品項都只有來千塘門市才買得到；「百貨飾品專櫃」則攜手Lotin飾品，現在還能買到限定款小美人魚飾品組。

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「全球選物區」販售的品項也十分豐富，買得到其他門市沒有賣的限定品。

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲還能買到多款日本糕點、零食，吃貨們一定要來挖寶。

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「百貨飾品專櫃」販售多款耳環、項鍊、戒指，現在還能買到《小美人魚》限定飾品組。

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

逛得過癮，當然美食、飲料也是不可少！千塘門市裡有Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡、果汁BAR、現烤哈燒專櫃、精品巧克力專區等，其中，為展現觀音鄉地方特色，「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡獨家開賣花系風味咖啡「璀璨玫好」、「艾利達莊園 花香藝伎」2款限定商品，一旁還有咖啡拉花機，能印上自己喜歡的圖案。

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲千塘門市「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡獨家推出「璀璨玫好」，以特調氣泡咖啡為基底，加入酸甜檸檬與細緻奶霜，最後鋪滿大馬士革玫瑰花瓣。

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲門市裡還有咖啡拉花機，能讓民眾自由選擇喜愛的圖案，此外，更提供3款限店OPEN!家族18th拉花。

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲「精品巧克力專區」精選全球超過10國、20大知名且具有代表性的經典巧克力品牌。

另外，千塘門市還設置4台遊戲機台，是最受歡迎的寶可夢、七龍珠、勇者鬥惡龍，讓民眾來一趟就能滿足生活所需及休閒娛樂。

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲「果汁BAR」販售7-11獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品。

▲▼7-11在全台第6711店「千塘門市」座落於桃園。（圖／記者周姈姈攝）

▲門市裡還有4台遊戲機台。

麥當勞公布最新招募消息，預計一共將招募900名正職人員，其中，「正職服務員」廣招600人，起薪30K以上，且享有年終奬金、全年123天休假日等福利，以及特有「10年特休」，滿10年即可享有8週給薪假；加碼再招300名「正職管理組」，餐廳襄理起薪破4萬元（含輪值津貼）、經理起薪5萬7200元，再加上年終及績效、業績奬金，年薪可達150萬。

▲▼麥當勞開缺。（圖／業者提供）

▲麥當勞開缺了。（圖／業者提供，下同）

業者表示，歡迎中高齡、二度就業及對餐飲正職有興趣之求職者加入，5月21日、22日連2天也將於全台餐廳舉辦「職場體驗」招募活動，每天3場、共超過2000場次，求職者可至門市現場體驗工作內容、瞭解薪資福利，還可直接面試，且完成體驗流程也能免費獲得大麥克兌換券1張，詳細資訊可至招募網站查詢。

▲▼麥當勞開缺。（圖／業者提供）

▲麥當勞開出900名正職缺。

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超商桃園7-11特色門市

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