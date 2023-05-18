約青梅竹馬談心　她喝下「加料玉米湯」遭性侵！色男判賠30萬

▲嘉義一女子約自幼認識的沈姓好友來住處談心，卻慘遭下藥性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義女子小茵(化名)和沈姓男子自幼相識，2019年互加臉書等社群好友後，更成為知心朋友。某日小茵心情不好，約沈男來租屋處聊天，沈男還順路買了麥當勞玉米濃湯，不料小茵喝湯後意識模糊，只隱約記得沈男對她強制口交得逞。小茵清醒後到醫院檢查，體內果然驗出藥物反應，她認為沈男在玉米濃湯內下藥並性侵她，對他提告求償。嘉義地院審理，認為沈男犯行屬實，應賠償小茵30萬3280元。

判決指出，小茵的父親和沈男的父親為同事，因而兩人從小就認識，2019年互加社群好友後更是互動頻繁。同年11月24日晚上8點多，小茵因為心情鬱悶，約沈男到她租屋處談心，沈男還順路幫她買了麥當勞玉米濃湯、漢堡等餐點，想不到她喝完玉米濃湯就感到昏沉、想睡，不久就不省人事，昏昏沉沉中被沈男強行口交得逞。

小茵醒來後，對於昨日記憶模糊，懷疑自己遭到性侵，到醫院抽血、驗尿，竟驗出摻有氟硝西泮成分的鎮定安眠劑。小茵認為沈男在玉米濃湯下藥並性侵她，因而精神崩潰罹患創傷壓力症候群，有7個月無法工作，也提告向沈男求償醫藥費、工作損失、精神撫慰金40餘萬等，共61萬元。

全案審理時，沈男坦承犯行，但認為求償金太高，他無力賠償。法官查看小茵的精神鑑定，小茵擔任美甲師，原本在工作上表現出色，案發後7個月間職業功能明顯下降，受損金額為20萬元，加上精神撫慰金30萬、醫療費4480元，小茵應獲賠50萬4480元，扣除依犯罪被害人保護法規定申請的補償金20萬1200元，沈男還須賠償她30萬3280元，全案還可上訴。