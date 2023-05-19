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男潛客斷魂小琉球！身分曝光「是體改急先鋒」　友人心碎哀悼

▲海巡人員找到李、呂兩男的遺體 。（圖／民眾提供，下同）

▲海巡人員找到李、呂兩男的遺體 。（圖／民眾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

屏東縣小琉球發生2位男潛客溺水死亡意外，其中一位是曾任台灣青女排球國家隊隨隊物理治療師，也是「體育改革聯會」發起人之一的呂季鴻；而友人得知憾事後，在臉書發文哀悼，更表示「體育改革的理想和目標，我們一定會持續努力下去。」

友人稍早在臉書提到，「今天早上聽到一個非常令人難過的消息，2017年時非常認真投入體育改革的朋友季鴻，在小琉球發生事故離開我們了。」

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他接著表示，「認識季鴻是因為體育改革，當時很多年輕朋友參與其中，我也參加過幾次他們的會議，雖然改革的結果不如預期的快，但對於當時他們的投入和組織能力，我打從心裡佩服。季鴻一直持續投入在基層運動的推廣上，經營排球館、帶排球隊，這樣身體力行的推動者，是台灣運動產業最需要的力量。

▲友人發文哀悼。（圖／翻攝自臉書）

▲友人發文哀悼。（圖／翻攝自臉書）

最後，友人也感性直呼，「季鴻請安息，體育改革的理想和目標，我們一定會持續努力下去，你的精神和堅持，我們會永遠記得！

據初步調查資料，18日早上10時30分許，3人相約至杉福漁港，由李男與呂男2人至該海域離岸邊約200公尺處從事潛水活動，而沈女則在岸上等待，直到18時許，沈女發現2人潛水仍未上岸，急忙向杉福漁港安檢所報案。

安檢所獲報後，緊急連繫琉球消防分隊人員隨即前往該海域，經連夜搜索未果，原計畫今（19日）早上8時繼續搜尋，不幸於7時多發現他們已死亡，已報請屏東地檢署檢察官驗屍。

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