自由潛水魂斷小琉球…體改先鋒「最後身影曝光」！岸上替浮球充氣

▲「體改先鋒」呂季鴻命喪小琉球，最後身影曝光。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球18日晚間傳出潛水客失蹤事件！警消、海巡接獲通報後漏夜搜救，19日上午尋獲2人，但均明顯死亡，其中一名是死者為「體改先鋒」呂季鴻，他下水前的身影也隨之曝光，當時他正在為浮球充氣，不料，不久後卻遭遇死劫，令親友感到相當不捨。

回顧整起事發經過，2名潛客18日上午約10時許與友人到杉福漁港進行自由潛水，但人就此失聯，同行友人發現異狀後，趕緊報警處理。警消、海巡隨即出動，經連夜搜救後，終於在19日上午7時46分尋獲2人，但人早已溺斃。

▲屏東小琉球2潛水客失聯，尋獲時已死亡。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

其中一名死者為呂季鴻，曾任台灣青女排球國家隊隨隊物理治療師，也是「體育改革聯會」發起人之一。親友得知他的死訊後，心碎在臉書哀悼，表示當初會認識呂是因為體育改革，雖然改革結果不如預期的快，但對於當時他們的投入和組織能力，讓人打從心裡佩服，「季鴻一直持續投入在基層運動的推廣上，經營排球館、帶排球隊，這樣身體力行的推動者，是台灣運動產業最需要的力量。」

呂季鴻的最後身影也曝光，當時他與同行友人蹲在地上替一顆白色浮球充氣，為下水做準備，不料，卻就此失聯，被尋獲時已成一具冰冷遺體，令親友聞訊心碎不已。