超幸運！女花30元買彩券　「獎金狂翻50萬倍」抱回1550萬元大獎

▲女子花美元1元買彩券,幸運中大獎。(圖/翻攝自Twitter/Kentucky Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州女子萊恩(Angela Ryan)近來上網花費美元1元(約台幣30元)買樂透,竟然讓她中到超級大獎,贏得美元504,037元(約台幣1,550萬元)獎金,該獎金也是肯塔基彩券網路樂透歷史上曾開過的最高額獎金。

萊恩15日領獎時表示,她13日上網購買Cleopatra Clusters Jackpot樂透,沒想到竟然中到該彩券歷史上第一高額獎金,「我下注後,看到紅心出現在螢幕上,想說了不起贏美元20元或30元」,結果卻把她嚇壞。

萊恩表示,發現中大獎的當下她立即尖叫,後來又哭了出來,情緒一直很失控,已經連續多天都睡不好覺,由於發現中獎隔天就是母親節,讓失去母親的她格外想念對方。

結婚長達30多年的萊恩,計畫用這筆錢和丈夫去享受旅行,「我們一共有2名孩子和2名孫子孫女,是時候去旅行一下,我們想要遊覽這個國家」,剩餘的錢則考慮開餐車創業,扣稅後一共領走美元360,386元(約台幣1,108萬元)獎金。

From $1 to over $500,000 Ashland woman's Cleopatra Clusters Jackpot win is the largest in #KYLottery Instant Play history! Join us in congratulating her on this WINNER WEDNESDAY! Play now: https://t.co/GQuNQaAlvj pic.twitter.com/nQf39Ulgfe