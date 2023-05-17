搶救畫面曝！20多歲男台中LaLaport「4F墜1F」　失去呼吸心跳

記者鄧木卿、游瓊華、黃資真／台中報導

位在台中三井LaLaport購物中心昨(16)日歡慶開幕，今天卻驚傳1名年約20多歲男子從4樓墜落，掉落在一樓舞台區，當場失去呼吸心跳，館方立刻通報救護人員到場送醫急救，現場的搶救畫面也曝光。

▲台中三井LaLaport購物中心有人墜樓。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

救護人員說明，年約20多歲男子從4樓墜跌至1樓，失去呼吸心跳，獲報派遣東英分隊救護車前往執行救護，緊急送往中國附醫搶救，館方緊急在男子周圍拿起灰布遮擋，避免造成客人恐慌。