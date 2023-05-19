快訊／「牛樟芝大王」吸金28億　珍菌堂董座劉威甫13人起訴

▲牛樟芝大王劉威甫涉吸金遭起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

號稱「牛樟芝大王」的台商劉威甫，2016年起在與好友莊立平在台灣設立「台灣珍菌堂公司」，以直銷模式推廣牛樟吃培植案，標榜期滿退回本金，年化報酬最高可達66%，實際上只是「吸後金補前金」的方式吸金達28億餘元，台北地檢署19日偵查終結，將劉、莊等13人依《銀行法》等罪嫌提起公訴。

起訴指出，劉威甫是中國珍菌堂集團集團董事長，原本在大陸地區推廣牛樟芝段木培植，業績蒸蒸日上的同時，在廈門設立總部，並開始推廣相關商品，老友莊立平在2015、2016年間，2度到大陸與劉威甫洽台把牛樟芝引進台灣，成立台灣珍菌堂公司，由莊立平擔任首任總經理，負責台灣公司的行政、財務、教育等業務。

▲台灣珍菌堂首任總經理莊立平。（資料照／記者黃哲民攝）

珍菌堂對外宣稱，只需1平方公尺的面積，就可培植牛樟芝，一個人就能培植牛樟芝的話術，從2016年起，到2018年間，陸續在台推朱「牛樟芝培植推廣方案」、「自行培植方案」、「寄倉培植方案」、「經銷方案」、「傳銷專案獎勵活動」，以舉辦說明會方式招攬投資人加入。

但實際上集團在台運作採直銷模式吸金，並提供紅利回饋，購買者每月還可領「顧問費」，若介紹下線買得越多、回饋金額就越多，號稱不但投資期滿可拿回本金，年報酬可高達45.5%到66.7%不等，其實只是「吸後金補前金」，一時間不少投資人上當掏錢加入。

總計珍菌堂靠著牛樟芝大王的名號，吸金28億5926萬6544元後，在2019年傳出惡性倒閉，劉威甫等人捲款落跑，眾多投資人血本無歸，向檢調舉發後，檢察官林劭燁指揮調查局台北市調處展開多次搜索約談後，將劉威甫、莊立平以及珍菌堂公司主要幹部廖康程、董事長特助張桂銘、董事李春松、教育長高枝錸等13人提起公訴。