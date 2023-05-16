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「國際閱讀素養調查」台灣排名第7　每周使用電腦30分鐘表現佳

▲國立台北教育大學教授張郁雯說明調查結果。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國立台北教育大學教授張郁雯說明調查結果。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部今（16）公布我國學生參加「促進國際閱讀素養調查2021」（Progress in Reading Literacy Study，簡稱PIRLS）閱讀素養表現，台灣學生在57個國家中，與瑞典並列第7名，較上次2016年調查排名上升1名。全球前5名國家與地區分別為新加坡、香港、俄羅斯、英國與波蘭。

PIRLS主要為調查不同國家四年級學童的閱讀素養，藉由施測結果作為改善國家閱讀教育政策、閱讀教學方法以及閱讀習慣的依據，從2001年開始舉行，每5年調查一次，台灣自2006年參加施測，本次為第4次參加，總計有全國184所學校、5555位學生參與，施測對象平均年齡為10.2歲。台灣和24個國家採取數位評量方式，另外32個國家則維持紙本施測。

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國立台北教育大學教育系教授張郁雯說明此次調查結果，台灣學生在故事體平均分數為533分(排名第17名)，在說明文平均分數為549分(排名第7名)，顯見台灣學童在附帶圖表、地圖、插圖、照片或表格的說明文成績，表現明顯較附帶插圖的完整短篇小說或故事情節的故事體好。

張郁雯進一步指出，調查依據分數將學生表現分為最高級、高級、中級、低分以及400分以下五個水準。台灣學生成績達最高級水準者占10％，高級水準者占40%，低分水準之學生占12%，未達400分者占3%。

張郁雯指出，影響學生閱讀理解的因素包含學生個人的閱讀自信、興趣與數位效能，每周使用電腦30分鐘搜尋並閱讀資訊的學生，閱讀表現越好，使用過多時間對閱讀素養沒有幫助，此外，家中擁有數位資源很重要，但擁有自己的數位載具不一定更好，而父母閱讀態度越好，學生閱讀表現越佳。

張郁雯表示，受疫情3年影響，學生接受線上教學，使用數位載具頻繁，生活離不開3Ｃ，上網跟離線工作變得難以區隔，如何找到平衡點是閱讀成效的關鍵，家長扮演重要角色，應適度引導孩子正確使用。她並鼓勵學前父母可以多與孩子進行親子閱讀活動，學生閱讀表現會越好。

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