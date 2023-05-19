4大超商「520限定優惠」一次看！　拿鐵買1送1、霜淇淋19元吃

▲4大超商520限定咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

520小確幸來了！《ETtoday新聞雲》整理4大超商最新限定咖啡優惠，不僅有單品拿鐵、抹差拿鐵爽喝買1送1，還有一系列咖啡飲品組合優惠，加碼再吃19元霜淇淋，把握機會省荷包一波。

▲7-11祭出一系列咖啡飲品組合優惠。

●7-11

7-11即日起至5月24日於OPEN POINT行動隨時取祭出「6大咖啡飲品組合價520元」優惠，優惠品項包括「CITY CAFE特大杯拿鐵11杯」、「CITY CAFE特大杯美式14杯」、「CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡／冰巧克力可可歐蕾任選11杯」、「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾10杯」、「CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶12杯」，還有「CITY PRIMA大杯精品美式買2送2」，每日限量、售完為止。

另至5月30日全門市則有「CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵任選第2杯半價（價低者折）」。

●全家

全家即日起至5月21日限時3天於全門市推「中杯Let’ s Café單品拿鐵」、「厚濃靜岡抹茶拿鐵」共2大咖啡飲品限時「買1送1」，並開放冷熱互換，每人限購10組，不可寄杯；加碼吃「Fami!c霜淇淋任選買1送1」好康，提醒以上3大優惠須使用全盈+pay支付才可享優惠。

另，5月19日至5月21日APP「隨買跨店取」還有「Let’s Café大杯經典美式、大杯經典拿鐵買5送5」，且可以寄杯、不限冷熱，每人限購2組，可兌換期限至9月30日；5月21日起至5月23日再推「私品茶65元系列買10送5」，換算下來相當於打出67折優惠，每人同樣限購2組，兌換期限至12月25日。

▲OK mart有19元霜淇淋等吃。

●萊爾富

萊爾富即日起至5月30日祭出「Hi Café特大杯冰檸檬美式」、「Hi Café特大杯檸檬氣泡美式」可享單間件特價59元優惠。

●OK mart

OK mart即日起5月21日於全門市祭出「焙茶拿鐵8折」優惠，加碼吃「19元霜淇淋」。