　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

4大超商「520限定優惠」一次看！　拿鐵買1送1、霜淇淋19元吃

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲4大超商520限定咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

520小確幸來了！《ETtoday新聞雲》整理4大超商最新限定咖啡優惠，不僅有單品拿鐵、抹差拿鐵爽喝買1送1，還有一系列咖啡飲品組合優惠，加碼再吃19元霜淇淋，把握機會省荷包一波。

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11祭出一系列咖啡飲品組合優惠。

●7-11
7-11即日起至5月24日於OPEN POINT行動隨時取祭出「6大咖啡飲品組合價520元」優惠，優惠品項包括「CITY CAFE特大杯拿鐵11杯」、「CITY CAFE特大杯美式14杯」、「CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡／冰巧克力可可歐蕾任選11杯」、「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾10杯」、「CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶12杯」，還有「CITY PRIMA大杯精品美式買2送2」，每日限量、售完為止。

另至5月30日全門市則有「CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵任選第2杯半價（價低者折）」。

●全家
全家即日起至5月21日限時3天於全門市推「中杯Let’ s Café單品拿鐵」、「厚濃靜岡抹茶拿鐵」共2大咖啡飲品限時「買1送1」，並開放冷熱互換，每人限購10組，不可寄杯；加碼吃「Fami!c霜淇淋任選買1送1」好康，提醒以上3大優惠須使用全盈+pay支付才可享優惠。

另，5月19日至5月21日APP「隨買跨店取」還有「Let’s Café大杯經典美式、大杯經典拿鐵買5送5」，且可以寄杯、不限冷熱，每人限購2組，可兌換期限至9月30日；5月21日起至5月23日再推「私品茶65元系列買10送5」，換算下來相當於打出67折優惠，每人同樣限購2組，兌換期限至12月25日。

▲▼OK mart霜淇淋。（圖／業者提供）

▲OK mart有19元霜淇淋等吃。

●萊爾富
萊爾富即日起至5月30日祭出「Hi Café特大杯冰檸檬美式」、「Hi Café特大杯檸檬氣泡美式」可享單間件特價59元優惠。

●OK mart
OK mart即日起5月21日於全門市祭出「焙茶拿鐵8折」優惠，加碼吃「19元霜淇淋」。

  【你可能也想看】

►限定14天吃！必勝客「8口味大比薩下殺199元」　加碼餅皮免費升級
►先筆記！麥當勞「5大品項買1送1」連吃21天　麥克雞塊、薯餅都有
►今天衝！　速食店「大披薩+6塊炸雞桶下殺76折」連吃21天

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台灣人到日本旅遊　「1舉動」超級沒禮貌！
神秘老人攔下推銷「青銅古劍」　男子花2.4萬買下鑑定嚇傻！
獨／公私併首例！教育部通過「台科大併華夏」　最快本周宣布停招
快訊／「煙囪雲」驚人降雨攻進南部！　11縣市豪雨特報
12億新竹球場淹水了！漂浮櫃室內狂竄　辦公室全遭殃
高三男「擁5億房產」！　剛登記結婚就墜樓亡
快訊／捲入im.B詐騙案　陳歐珀鞠躬道歉了！
他怨75%機率下雨「卻出太陽」　被笑無知！真相臉腫了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大牌男星竟變身設計師！打造出引爆夏日狂潮的「男版塑崩褲」

4大超商「520限定優惠」一次看！　拿鐵買1送1、霜淇淋19元吃

【廣編】暢遊巴黎必逛法國春天百貨　指定期間有驚喜優惠

上班族最愛「健康茶飲」與最潮炸雞店「夢幻聯名」推矛盾套餐！上班族嗨翻訂位搶開箱

【廣編】一天過完演藝生涯！曾國城：13年來都靠它

超商獨家「酷聖石mini杯」！12款口味任你挑　只要49元爽吃

揪同事一起喝！　超商「單品拿鐵、抹茶拿鐵買1送1」爽喝3天

7款運動夯品「最低0元換」！全聯、大潤發推「居家迷你健身房」

網購抗漲祭優惠！日用箱購買一送一　衛生紙一抽0.064元

超商限量販售！免沾手「招牌肉粽」來了　加碼吃黑糖花生冰心粽

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

北京實測花現金

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

大牌男星竟變身設計師！打造出引爆夏日狂潮的「男版塑崩褲」

4大超商「520限定優惠」一次看！　拿鐵買1送1、霜淇淋19元吃

【廣編】暢遊巴黎必逛法國春天百貨　指定期間有驚喜優惠

上班族最愛「健康茶飲」與最潮炸雞店「夢幻聯名」推矛盾套餐！上班族嗨翻訂位搶開箱

【廣編】一天過完演藝生涯！曾國城：13年來都靠它

超商獨家「酷聖石mini杯」！12款口味任你挑　只要49元爽吃

揪同事一起喝！　超商「單品拿鐵、抹茶拿鐵買1送1」爽喝3天

7款運動夯品「最低0元換」！全聯、大潤發推「居家迷你健身房」

網購抗漲祭優惠！日用箱購買一送一　衛生紙一抽0.064元

超商限量販售！免沾手「招牌肉粽」來了　加碼吃黑糖花生冰心粽

快訊／特斯拉國1撞護欄...小小兵露營車追撞　車主是YouTuber傑克

全球暖化！世界上逾半大型湖泊乾涸中　最新研究曝光

台人可赴陸旅遊！觀光航空族群嗨漲　寒舍、夏都衝漲停

俄烏會不會走上談判桌？　中國積極向雙方遞出橄欖枝

大陸開放台灣團客！業者欣喜：首波鎖定一線城市　4家旅行社行程曝

3房開1300萬　他見同社區實價驚「能砍3百萬？」專家點頭了

住院患者「院內交叉感染」病危！蘇一峰：病房、門診都沒分流

餐館活魚一躍進電鍋「瞬間被煮熟」 「意外加料」網傻眼：絕對新鮮

烏干達孤兒捕手逆境抱棒球夢　「背輪胎練球」影片獲大聯盟注意　　

國泰航空學生專享優惠機票　全球66航點最高7折、再享行李等優惠

消費熱門新聞

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

只有4天！超商「10元奶茶」限量開賣

超商單品拿鐵、抹茶拿鐵買1送1！

呼叫鐵粉！好市多特展好物一次看

下載APP免費吃「白葡萄霜淇淋」

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天！

缺蛋危機補充蛋白質的族群怎麼辦

4大超商「520限定優惠」懶人包

全聯、大潤發居家健身房0元換購

大牌男星竟變身設計師男版塑崩褲

麥當勞開缺了！招900名正職拚年薪150萬

全聯推出婆媽手遊　免費賺點數

速食店大披薩+炸雞桶限時下殺76折

更多熱門

相關新聞

NIKE熱門鞋限時打5折

NIKE熱門鞋限時打5折

520告白日將至，運動品牌NIKE在官網無預警發起「快閃特惠」最低5折，包含500多款產品降價，舉例熱門鞋款Nike Blazer 中筒 Premium、Nike Dunk 高筒 Retro SE都是半價商品，趁著優惠期間入手現省2千元。

4人同行點指定套餐送肋眼牛排

4人同行點指定套餐送肋眼牛排

超商獨家「酷聖石mini杯」只要49元

超商獨家「酷聖石mini杯」只要49元

玩超商抽抽樂都9折！他曝暗黑攻略神破解

玩超商抽抽樂都9折！他曝暗黑攻略神破解

極簡控愛牌Jil Sander賣咖啡

極簡控愛牌Jil Sander賣咖啡

關鍵字：

美食情報美食雲超商咖啡優惠買1送1520

讀者迴響

熱門新聞

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時　警戒區出爐

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

即／雷雨狂灌！桃園疑變電箱爆炸多地停電

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面