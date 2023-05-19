玩超商抽抽樂都9折！他曝「暗黑攻略」神破解：永遠處不敗之地

▲超商抽抽樂活動經常吸引不少顧客上門挑戰。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

超商經常推出抽抽樂活動，吸引民眾消費。有網友分享，從小時候飲料抽抽樂到現在的冰品，他每年夏天都會天天去試一下，直到近年才鑽研出這個遊戲的「必勝玩法」，讓自己永遠處於不敗之地。貼文一出，引發不少網友熱議。

一名網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，他以前在玩抽抽樂時，都覺得機器會讀心，自己想吃的很常都抽到9折，但朋友或是爸媽買單的時候就都會中到大獎0元或是5折，直到近年他才知道，除了結帳的時候在櫃檯抽獎，還能在小七的app抽，每天就可以有2次機會。

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▲原PO分享抽抽樂不敗玩法。（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

原PO分享，進店裡之前可以先在app抽獎，如果有抽到0元，冰品就直接挑最新、最厲害的的進口冰結帳，到櫃台結帳還可以再抽一次，如果只有7折、9折，就可以把手機抽到0元折價券拿出來折抵，「而且手機的抽獎券還可以保留幾天，讓自己永遠處於不敗之地！」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「學會了，實用小技巧」、「這什麼暗黑攻略」、「這太作弊了哈哈哈哈」、「兩件0元也太爽了吧」、「原來櫃檯抽獎完，還可以再用手機」、「好讚的方法」、「好爽喔，我去年都沒抽到0元，最低七折而已」、「太幸運了巴，從來沒抽過0元的路過」。