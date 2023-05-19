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電幻狂想造音派對　香港藝術家梁基爵5月再度登臺演出

▲▼香港藝術家梁基爵5月再度登臺演出。（圖／臺中國家歌劇院提供）

圖、文／臺中國家歌劇院提供

歌劇院Arts NOVA唯一音樂節目，為香港作曲家、媒體藝術家梁基爵創作的《仍…息在零地》，是一場極具感官刺激的沉浸式音樂會，5月20日將在中劇院演出，主創藝術家梁基爵近日公布，將於演後舉行座談及舞台導覽，邀請現場觀眾走上舞台，近距離解密舞台裝置。

梁基爵在90年代叱吒香港流行音樂圈，曾與鄭秀文、陳奕迅、楊千嬅等天后天王合作，為香港著名音樂製作公司「人山人海」主要成員。近年以創作新媒體藝術作品為主，於奧地利林茲國際電子藝術節、阿德雷德澳亞藝術節、雅典數位藝術節、法國EXIT數位電子藝術節等各地展演。

梁基爵的創作核心從聲音藝術出發，集結電子音樂、多媒體創作及傳統作曲等不同領域的專業，運用空間場域及科技藝術；多次受邀來臺演出，包含多媒體電子音樂演出《電紫兔/克2.0版》與電影導演蔡明亮合作《一零》，以及臺灣藝術家王仲堃合作《來自445哩外的空氣》。

《仍…息在零地》將舞台打造為一個大型樂器，樂手圍繞舞台，在不同區域演出不同段落，樂手和機械手臂共演、合奏，梁基爵像是導演，掌控整場演出流動性，演出中也加入延展實境和流動影像等，帶領觀眾感受現場音樂與媒體藝術的混和與撞擊，體驗於未來的裝置音樂旅程。

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