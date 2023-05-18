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高鐵276億「新車採購案」簽約！估2026年起交車、2027年就能搭

▲台灣高鐵公司今(18)日下午在日本東京與日立東芝聯盟(HTSC)正式簽訂新世代列車組採購契約，由台灣高鐵公司董事長江耀宗(左三)與日立東芝聯盟代表共同簽署。（圖／高鐵）

▲台灣高鐵公司今(18)日下午在日本東京與日立東芝聯盟(HTSC)正式簽訂新世代列車組採購契約，由台灣高鐵公司董事長江耀宗(左三)與日立東芝聯盟代表共同簽署。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司今（18）日下午在日本東京與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）正式簽訂台灣高鐵新世代列車組採購契約，由台灣高鐵公司與日立東芝聯盟共同簽署，本案將採購12組（144節車廂）台灣高鐵新世代列車，採購金額約1,240.91億日圓（約新台幣276億），預計2026年起陸續交車，2027年正式投入營運。

高鐵公司表示，董事會今年3月中決議通過將「新增高鐵列車組採購案」決標予日立東芝聯盟後，歷時近二個月的密集協商，於今日正式簽約；新世代列車將以N700S車種為參考車型，預計2026年起陸續交車。

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高鐵董事長江耀宗表示，台灣高鐵的核心系統是日本新幹線第一個海外輸出的成功案例，自2007年通車營運至今已16年，旅運超過7億7千萬人次，在疫情過後也快速復甦，今年4月份更創造平均每日20.7萬人次的歷史新高紀錄，各項營運實績優異且超越國際水準。

江耀宗指出，此次選擇以日立東芝聯盟參考最新N700S車種所提出之列車，作為台灣高鐵的新世代列車，將有效提升運能，提供旅客更舒適的旅運服務。

台灣高鐵新世代列車預計2026年起陸續交車，2027年正式投入營運。新世代列車不僅外觀較台灣高鐵現有之700T列車更流線型，並具有輕量化、高性能、節能、舒適等優點。

未來新車每個座椅均可提供110V插座、車廂內並配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備，將可進一步提升服務品質。

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