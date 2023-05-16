輪到他時ATM卻沒錢了！暴怒男秒變「一拳超人」　揍破整面玻璃

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

領不到錢火氣大！金門一名陳姓男子到銀行要提款，他在提款機前排隊排了一陣子，輪到他時機器裡剛好沒鈔票了，行員告知要再等候一下補鈔作業，沒想到他頓失耐心、憤怒暴走，將一旁的整面玻璃一拳打破，隨後錢也不領了離開現場，留下裡頭傻眼的民眾與行員。

▲金門男排隊等領錢失去耐心，一氣之下將提款機旁的玻璃一拳打破。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



金城警分局表示，昨（15）日下午3時28分許，接獲民眾報案，土銀金城分行有一民眾以徒手破壞玻璃，警方獲報後趕赴現場處置，當事人已離開，經循線追查發現為一名陳姓男子所為。

經通知陳男到案說明，他說當時已經排隊很久，好不容易輪到他，行員卻告知提款機要暫停作業、進行補鈔，還要再等待約1、2分鐘時間才能提款，急著領錢的陳男一聽心生怒火，忍不住出拳擊破玻璃宣洩情緒。

經警方連繫土地銀行金門分行確認，提款機內現金沒有短缺，一切都很正常，可以正常的營運，且也有依SOP程序報警及陳報，經向陳男說明，發現是誤會一場，並已達成和解。

金城分局長方子欽表示：民眾在提款時，如發現提款機有任何異樣應隨時向銀行人員反應，且勿一時心急動手破壞機台，不只要負起賠償責任，還有可能被依毀損罪函送偵辦。