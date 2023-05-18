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金門超扯大違建！千坪農舍超蓋面積達「6座籃球場」　議會徹查

▲▼金門某農舍違建面積相當於6座籃球場大小。。（圖／林名揚翻攝）

▲金門某千坪農舍違建面積相當於6座籃球場大小。（圖／林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門議長洪允典於17日質疑縣府縱容違建「頂多罰錢了事」，金城鎮北一段某農舍違建面積總和4374平方公尺，超蓋面積高達6座籃球場之大，要求縣長陳福海說明。金門縣政府回應，該案自去年即已依建築法完成3次查報，並移送金門地檢署偵辦中；縣府政風室也表示，會調閱相關文件查察是否有關說、違法情事介入。

金門縣議會第8屆第一次定期會17日第18會次議程，由議長洪允典擔任主席主持，進行金門縣重大違章建築查報及強制拆除進度專案報告議程。洪允典怒斥新違建如雨後春筍，一發不可收拾，某農舍位於金城鎮民權路與環島西路T型路口，原申請合法面積1024平方公尺，是3棟地上2層的建物，後來違規擴建為總違建面積4374平方公尺，擴建為地上3層建物，違建面積相當於6座籃球場大小。

議員陳泱瑚表示，其實違建在金門是廣泛的、是鄉親不得已才會去做這樣的事；如果在建築法規及都計分區，容許蓋更大的面積，相信鄉親不去蓋違建，花錢又不能使用的建築物，是官逼民反。

金門縣政府表示，該案自去年即已依建築法完成3次查報，並移送金門地檢署偵辦中；縣府政風室也表示，會調閱相關文件查察是否有關說、違法情事介入。

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