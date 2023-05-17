TDR爭議延燒　金管會2官員被控偽造文書！律師盼檢討法律明確性

▲律師楊舜麟代表鄒官羽，控告金管會兩承辦人在TDR相關公文書登載不實。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣存託憑證(TDR)到底算不算是我國法律定義的有價證券，最近在立法院與金管會成為爭議焦點，曾因炒作TDR被判刑定讞的鄒官羽，認為TDR從來就不是《證交法》規範的有價證券，17日委託律師到台北地檢署，遞狀控告金管會王姓和易姓承辦人，回函立委和法院的公文書涉嫌登載不實等罪，導致他和一連串投資人被判刑蒙受冤獄。

鄒官羽是采陞資產管理公司負責人，因在2011年間炒作新傳媒TDR(Taiwan Depositary Receipt)股票，被法院認定犯罪所得1129萬餘元，依《證交法》判刑3年2月，並已執行完畢，但鄒官羽認為，當年擔任財部部承辦科員的財經法教授郭土木曾到高院作證，指出財政部在1987年的第900號公告中，並沒有核定TDR是有價證券，認為自己被金管會所欺騙坐冤獄。

鄒官羽委任律師楊舜麟指出，1987年的時候台灣還沒有TDR這項金融商品，900號函不可能納入TDR，但是金管會王姓和易姓承辦人，卻在2015年回函立法委員羅明才辦公室，以及2020年回函台北地院時，分別載明900號函文已核定TDR是具有投資性質的有價證券。

因此律師代表控告當年發函的2位金管會承辦人涉嫌公務員登載不實文書，以及行駛公務員登載不實公文書等罪，並希望導正金管會錯誤，檢討TDR的法律明確性，已符合罪刑法定原則。