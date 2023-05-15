國軍超級響尾蛇飛彈升空戰備！　應對共機挑釁

▲ F-16V配備各式飛彈，嘉義聯隊已完成AIM-9X超級響尾蛇飛彈戰備。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者張靖榕／綜合報導

我國空軍司令部證實，美國售台新型AIM-9X超級響尾蛇飛彈已完成戰備，由嘉義聯隊F-16V警戒機搭載升空執勤，因應中國近年頻繁越過海峽中線的軍事挑釁。

美國去年9月再次宣布對台軍售100枚AIM-9X響尾蛇飛彈、60枚AGM-84L魚叉反艦飛彈，及偵蒐雷達後勤維持，總額約11億美元。其中，AIM-9X響尾蛇飛彈，是「響尾蛇」短程空對空飛彈最先進的次型號，搭配F-16V戰機，飛行員聯合頭盔瞄準系統，可以說是「看到哪、打到哪」，強化我空戰能力。

此次售台AIM-9X響尾蛇飛彈，短程空對空飛彈最先進的次型號，不僅加大射界，也有能力向戰機左右方各90度開火。

隨著我國F-16V聯隊成軍，《聯合報》報導，軍方首度公開嘉義聯隊F-16V戰機的武裝掛載。空軍司令部表示空軍警戒待命機，均依戰備規定實施武器掛載，新式武器裝備也按接受期程執行戰備。

目前空軍嘉義聯隊已完成AIM-9X超級響尾蛇飛彈戰備，花蓮聯隊的F-16V則在接裝中。國防部先前正是AGM-84L魚叉反艦飛彈已提早抵台，目前仍在訓練中，尚未掛載。