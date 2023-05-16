要去嘉義看住院愛妻　雲林阿北失聯...警方20公里外找到他

▲台西鄉1名阿伯走路要去看住院的愛妻，警察帶回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉1名71歲阿伯，一心掛念在嘉義住院的妻子，他12日外出就不見蹤影，家人擔心他發生危險報警求助，台西分局員警火速找人，在距離約20公里的水林鄉找到他，立即連繫家屬報平安，「還好有警察幫忙」家屬感謝警方幫忙找到人，這才化解一場虛驚。

台西分局四湖分駐所12日13時許，接獲民眾報案表示，年老的父親走失了請警察幫忙找人，所長蔡宗錡獲報後立即指揮調度所內同仁找人。家屬焦急的地表示，母親遠在嘉義的醫院治療，父親經常唸著要到嘉義看望母親，但他年事已高、腳力也不好，家人不同意他騎機車到嘉義。

12日中午吃午餐時未見父親身影，家人遍尋不著，猜想他應該是要去嘉義，家中的機車沒有騎走可能是徒步去坐車，警方依據家屬提供的訊息，以老翁住家採同心圓放射型路線分批找人。

警員陳裕宏開著警車在轄區內聯外道路找人，來到水林鄉春埔村看到一位老翁徒步行走，他身材瘦小、毛髮稀少，穿著卡其色外套、黑色長褲與拖鞋，與走失的老翁特徵相似，員警立即下車關心。

阿伯說，「我要去嘉義看我老婆。」警方查明後確認是走失的陳姓阿伯，立即連繫家屬報平安，家屬感謝員警幫忙找到人，「還好有警察幫忙，真是嚇死我了」。

分局長黄世德肯定員警熱心為民服務，提醒民眾家中如有年邁老人，可向相關單位申請愛心手鍊、手環等，可防止失智老人走失及加速連絡上家屬的時間，對於家中有長輩失智的情況，要更加的關心及照料，避免其獨自外出發生危險。