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日本環球影城宣布「20年經典設施」永久關閉！　鐵粉淚：玩不到了

▲▼日本環球影城「蜘蛛人的神奇冒險」宣布結束營運。（圖／ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ）

▲日本環球影城「蜘蛛人的神奇冒險」宣布結束營運。（圖／ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ）

記者邱晟軒／綜合報導

日本環球影城無預警宣布，擁有20年歷史的經典遊樂設施「蜘蛛人的神奇冒險（アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド）」，將於 2024 年 1 月永久關閉，消息曝光後，掀起許多鐵粉不捨。

作為造訪關西旅遊勝地大阪不可或缺的一站，「日本環球影城」（USJ）一直以來都以其獨特魅力，吸引著世界各地的遊客們。除了近年爆紅的「超級任天堂世界」和「哈利波特的魔法世界」之外，經典園區－紐約園區的「蜘蛛人的神奇冒險」也成為許多遊客心中的共同回憶。然而，天下沒有不散的筵席，日本環球影城無預警宣布，該設施將於2024年1月22日正式結束營運。

▲▼日本環球影城「蜘蛛人的神奇冒險」宣布結束營運。（圖／ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ）

▲日本環球影城「蜘蛛人的神奇冒險」宣布結束營運。（圖／ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ）

「蜘蛛人的神奇冒險」以其超高清的「4K3D」影像技術讓人身臨其境，並運用聲光、火焰、煙霧和噴水等逾百種特效，打造出令人驚嘆的體驗。該遊樂設施連續七年榮獲世界排名第一的飛車設施殊榮。自2004年1月23日開放以來，這座設施在過去的20年間為超過1億名遊客帶來了美好而驚奇的回憶。

根據環球影城的新聞稿，從今年7月4日起至2024年1月22日，將舉行「蜘蛛人的神奇冒險」的最終紀念活動，屆時現場將有限定期間販售的精品商品可供遊客選購，同時也開賣特別版的快速通關券，可搭乘兩次乘車設施。近期計畫造訪關西的朋友們，務必確保遊能夠在關閉前享受到最後一次刺激和驚喜。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

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