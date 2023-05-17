到日本旅遊見1物「一秒認出台灣人」！　全場嚇喊：罰寫地獄

▲女遊客拿著藍色練習簿。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

各國邊境解封後，不少台灣人報復性出國，但沒想到在國外竟能一眼認出同鄉。一名網友最近到日本遊玩，結果在排隊的時候，意外發現有旅客手上拿著一本藍色本子，讓他感覺相當熟悉，忍不住笑說「他鄉遇故知」。不少網友看到後也想起童年，直呼「這是罰寫地獄！」

原PO在臉書「路上觀察學院」發文透露，近來出國到日本玩樂，在博多站排隊買JR Pass的時候，發現站在附近的女性旅客，手上拿著的是學生時期經常使用的藍色練習本，上面還寫著「英語作業」，瞬間喚起他的童年記憶，也一眼認出對方一定是台灣人，笑喊「他鄉遇故知」。

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文章曝光後網友紛紛表示，「這其實滿好用的」、「出國不忘寫功課」、「那本藍色小本真是回憶啊」、「應該是當記事本吧？」「真是好學生」、「單字寫好寫滿」、「打開會不會滿江紅」、「來日本交作業？」「可能裡面都寫滿日常英文對話」、「看到這本一定是台灣人」、「好想知道裡面寫什麼」、「以後是不是台灣人，就以此為證」。

這本練習簿也讓許多人想起痛苦的回憶，直喊「補考惡夢」、「看到這個，整個人都不開心了」、「罰寫地獄」、「以前寫太醜安親班老師都直接撕掉，最後簿子越來越薄」、「看到這本有種莫名的哀傷」、「這毀了我的童年」、「罰寫100遍」、「有夠熟悉又痛苦的回憶」、「學生的惡夢」、「我小時候最討厭的小藍本」、「來！同學！把小藍本拿出來，這節我們要考單字20個喔」。