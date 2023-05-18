陸9成人使用無紙化交易　遊客無電子支付嘆「便利與我無關」

▲北京知名商業街的店家拿出掃碼機，等待顧客使用電子支付付款。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

出門不帶錢包、結帳先掏出手機...大陸消費市場幾乎實現「無紙交易」，但對手持現金的旅客來說，「如何花錢」成為入境後的第一道門檻。

儘管兩岸旅遊未完全恢復，但大陸並未限制台灣自由行遊客，今年以來陸續有民眾到大陸遊玩、訪友探親或短期出差，但均在結帳支付、乘坐網約車、叫外送等方面遇上困難。

來自台北的上班族小萱上月曾到北京遊玩，兌換了數千元人民幣紙鈔，儘管多數商店能使用，但有時會被側目，甚至遇過難以找零的情況；在使用美團、大眾點評等常用軟體時亦十分不便，「北京街頭很少計程車，但沒有手機號無法叫網約車，蠻尷尬的。」

另外，由於大陸金融體制相對封閉，因此不少遊客遇上手持非銀聯信用卡，可能刷不過或無法使用的情況。

最後，小萱選擇到「中國電信」花費100多元人民幣辦電話卡，並用現金與友人「交易」，使用對方銀行卡綁定電子支付，「一開始有種當地人的便利與我無關的感覺，與後來能使用電子支付的體驗感完全不一樣。」

台灣遊客遇到的普遍難題，在於大陸「實名制」普及下，難以跨越無當地手機號和銀行帳戶的「兩道高牆」，享受網路應用帶來的便利。短期數日的出遊或商務出差，辦理電話卡或換電子「金幣」終歸多一道麻煩。

▲香港計程車用支付寶 。（圖／CFP）

實際上，新冠疫情推動全球普惠金融發展，走在電子支付前端的中國大陸，2019年就有85.37%的成年人使用電子支付，農村地區比例則為76.21%；2020年使用電子支付成年人佔比上升3.79%至89.16%。

大陸央行3月發布的數據顯示，2022年中國銀行共辦理「非現金支付業務」4626.49億筆，金額4805.77兆元人民幣，其中，共處理電子支付業務2789.65億筆，金額3110.13兆人民幣，按年分別增長1.45%和4.50%。

由此可見，電子支付普及趨勢持續上升，「支付寶」與「微信支付」已深入大陸民眾生活中，佔據第三方市場超過90%，可以說出門不能沒有網路和手機，這也推動「租借行動電源」這一行業興起。大陸如何接待開放邊境後的大量遊客商務客，是「中國回來了」下的首個問題。