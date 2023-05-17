小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包　老師發現驚

▲女學生小一時曾把弟弟放在書包帶去上學。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

收容感化少年的彰化勵志中學今天表示，經法務部及善心企業協助首創成立夢想學院，此為公私協力完成的實習場域，開辦製茶及托育課程，將培育出製茶師及史上最年輕的托育人員。

法務部辦理媒體茶敘，由少年矯正學校勵志中學校長林家如專題報告指出，勵志中學6日正式啟用「勵志夢想學院」時，一名17歲女學員上台分享成長歷程，說她國小一年級時，因家裡沒有大人可以照顧2名弟弟，她把4個月大的弟弟裝進書包，再一手牽著2歲大的弟弟去上學，在校被老師發現後，姊弟三人各被安排在不同家庭，就此失聯。

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林家如提及，這名女學員成長歷程艱辛，因案件進入勵志中學就讀，努力習得一技之長，6日她上台敘說自己的心路歷程，並表達思念弟弟之情；台下的法務部長蔡清祥聽聞後，主動上台承諾要替她尋親。女學員為此深受鼓舞，立志成為對社會有貢獻的人。

林家如表示，勵志中學裡的孩子，年齡在12至18歲之間，他們是因法院判決來到學校接受感化教育，勵志中學為讓他們在夢想學院「學用合一」，與外界職場無縫接軌，首創此學院提供觸法少年一個實現夢想、翻轉生命的契機。

蔡清祥則說，成立勵志夢想學院是矯正學校空前創舉，未來，希望能在全國矯正機關遍地開花，感謝所有出錢出力、無私奉獻的企業團體及幕後功臣，讓少年有機會透過善的循環，找到自己的人生目標，對未來就學或就業有所幫助。