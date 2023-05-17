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歐洲為烏克蘭建「戰損登錄平台」　替日後索賠鋪路

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲替烏克蘭建置「戰損登錄平台」，以便日後跟俄羅斯索賠。圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

歐洲領導人今天替烏克蘭建置戰損登錄平台，稱此系統「具有歷史意義」，且是使俄羅斯為發動戰爭付出代價的第一步。

法新社報導，46國組成的歐洲理事會（Council of Europe）制定戰損登錄（register of damages）平台，是為了替將來可能對俄羅斯領導人提起的訴訟提供證據紀錄，進而為索賠奠定基礎。

歐洲理事會峰會正在冰島召開。歐洲理事會秘書長布瑞克（Marija Pejcinovic Buric）於會議第2天表示，這個平台是踏出「迫切必要的第一步」，以確保能「替戰爭受害者伸張正義」。

布瑞克還表示，截止今天稍早已有40個國家簽署參加戰損登錄平台的創建，包括美國和其他所有的七大工業國集團（G7）成員國。另有3個國家正在完成簽署的內部程序。

布瑞克和其他領導人強調，歐洲理事會以外的國家也可以支持這個平台。歐洲理事會是一個獨立於歐盟之外，但所有歐盟成員國均參與的泛歐洲權力組織。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在峰會開幕式播放的錄影演說中提到：「沒有正義就沒有可靠的和平」。

作為歐洲理事會的一員，烏克蘭對於建置戰損登錄平台的倡議表示強烈歡迎。俄羅斯則是在去年全面入侵烏克蘭後，被開除歐洲理事會的會籍資格。

數個歐盟國家支持烏克蘭成立國際特別法庭的要求，以對俄國侵烏罪行進行審判。

總部位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）於3月對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發布逮捕令，指控他非法將烏克蘭兒童帶出境。

戰損登錄平台也將設立在海牙，並在烏克蘭開設衛星辦事處，會詳細紀錄俄羅斯在戰時造成的損害和破壞。

歐洲理事會在聲明中表示，戰損登錄平台最初將成立3年，並稱平台「將替遭到俄國侵略的受害者，提供未來的國際全面性索賠機制鋪路」。

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