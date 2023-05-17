郭台銘「大器退出」！　賴士葆感謝：已在關鍵選戰中占重要一席

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

積極爭取國民黨提名參選2024總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘，17日公開恭喜新北市長侯友宜獲得徵召，並強調願信守承諾，支持國民黨所推出的人選。國民黨立委賴士葆說，郭台銘下台鞠躬的身影感動許多人，他已經在這個關鍵的選戰中占重要的一席，大家期待他能繼續挺身，為守護中華民國站在舞台上發揮影響力。

賴士葆說，郭台銘無緣擔任國民黨的總統候選人，然而他展現的氣度和格局與2019年未獲提名時的反應可謂天壤之別，他表態「繼續不畏困難、不求私利挺身而出，為人民幸福而戰、為中華民國的和平而戰，永不罷休。」讓人敬佩，政壇充斥謀求私利的政客，郭台銘願意無私挺侯，為中華民國和民眾福祉奮戰，真的難能可貴。

賴士葆表示，未來這場選戰路途迢遙艱辛，面對全面執政的民進黨，所有的國家機器都為執政黨效力，要突圍幾乎被政府全面掌控包抄的媒體，對抗政府的網軍側翼，如果不能團結凝聚更多的力量，要重返執政是不可能的任務。

賴士葆強調，相信熱愛中華民國的國民沒有人希望郭台銘就此鞠躬下台，他已經在這個關鍵的選戰中占重要的一席，大家期待他能繼續挺身，為守護中華民國站在舞台上發揮影響力。