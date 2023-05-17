澄清內定說！國民黨公布內參民調　侯友宜所有項目碾壓郭台銘

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（17）日正式徵召新北市長侯友宜參戰2024總統大選，為了杜絕攸攸眾口，黨中央特地公布科學數據、黨籍縣市首長、黨籍立委及立委參選人的徵詢意見。結果顯示，侯友宜每一個項目都勝過郭台銘，而透過這些數據，黨中央一再重申，黨中央沒有黑箱及內定，侯友宜更適合出戰總統大選。

▲國民黨中常會後記者會 文傳會主委林寬裕。（圖／記者屠惠剛攝）

黨主席朱立倫今天正式宣布徵召侯友宜角逐總統大會，事後文傳會召開記者會說明徵召標準及結果，由文傳會主委林寬裕、副主委林家興、發言人楊智伃共同召開。林寬裕首先指出，本次徵召標準共有3項，第一是科學數據，也就是民調；第二是黨籍縣市首長的徵詢意見；第三是黨籍立委及立委參選人的徵詢意見。

在科學數據方面，林寬裕指出，黨中央從4月18日郭台銘表達參選意願之後，就納入內參民調，5月份共進行3份；結果顯示，黨內互比，侯友宜是40.77%，郭台銘是31.77%；藍綠對決時，侯友宜36.7%，賴清德34.27%；郭台銘36.9%，賴清德35.63；三腳督時，侯友宜25.43％，柯文哲25.27%，賴清德30.4%；郭台銘25.57%，柯文哲23.97%，賴清德31.2％。

林寬裕續指，若以政黨對比85%以及黨內互比15%進行綜合比分，侯友宜獲得51.15分，郭台銘獲得48.85分，侯友宜勝出。接著黨籍縣市首長的徵詢意見，林寬裕指出，13個黨籍縣市首長中，有10人支持侯友宜，1人支持郭台銘，另有2人支持黨中央所決定的人選。最後是黨籍立委及立委參選人的徵詢意見，林寬裕指出，總數57人中，有22人支持侯友宜，13人支持郭台銘，另有22人支持黨中央所決定的人選。