妹子喝爛醉住閨蜜家！半夜「私處流出液體」怒告

▲小花喝醉借住閨蜜家，結果慘遭閨蜜丈夫性侵。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名女子小花（化名）日前喝醉後借住閨蜜家，沒想到竟因此遭到閨蜜的汪姓丈夫性侵，氣得報警提告。新北地院審理後，依照乘機性交罪、乘機猥褻罪，判汪男4年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2021年間帶著同居男友與閨蜜、閨蜜丈夫到餐酒館用餐，過程中小花與男友發生爭執，警方於是前往現場排解糾紛，男友也跑到店外吹風等候。

不過，小花當時沒有與男友會合，而是與閨蜜、閨蜜丈夫從後門離開，接著到閨蜜家中續攤。小花當天喝得爛醉，睡夢中突然感覺外褲、內褲被脫去，但因為渾身無力無法反抗，因而遭到性侵得逞，甚至感覺有液體從雙腿之間流下。

等到隔天閨蜜出門上班，閨蜜丈夫突然詢問「睡沙發會不會冷」，接著把小花抱進房間，沒想到進房後竟獸性大發，動手脫掉小花的褲子、胸罩，開始上下其手，嚇得小花立刻拒絕，並告知「要回家」。

▼小花被閨蜜的汪姓丈夫抱回房間，接著慘遭脫去衣物猥褻得逞。（示意圖／ETtoday資料照）



小花回家後立即替手機充電，並告知男友遭到性侵這件事，最後在對方的陪同下，跑去驗傷、報警，向閨蜜的丈夫提起告訴。

汪男到案後則喊冤，當天是因為小花在餐酒館喝得太醉，怕一個女生在外面會有危險，經過同意後才將人帶回家休息，小花與妻子繼續喝酒，他則跑去洗澡、下樓幫忙買酒，等到2人喝得差不多，他才將人扶到沙發上，接著回房間與妻子發生性行為。

汪男還辯稱，小花的內褲驗出他的DNA，可能是拿他家洗衣籃內的衣物跑去沾染才有的，不過這種說法並不被法官採信。

新北地院審理後認為，汪男趁著小花宿醉、意識模糊無法反抗之際，脫去庫子性侵得逞，還基於乘機猥褻的犯意，趁著妻子離家上班，脫去小花的衣物猥褻，因此依照乘機性交罪、乘機猥褻罪，各判3年8個月、8個月有期徒刑，合併執行4年。