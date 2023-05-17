世衛大會仍未收到邀請函！薛瑞元：如期出發赴日內瓦

▲衛福部長薛瑞元出席衛生福利部獎勵110年度醫療財團法人辦理研究人才培育及醫療社會服務績效卓著獎勵。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生大會（WHA）將於5月21日到30日將在瑞士日內瓦舉行，衛福部長薛瑞元將率團赴日內瓦為台灣發聲。薛瑞元今（17）日受訪表示，目前仍沒有收到WHA邀請函，但他們會如期出發，預定搭19日晚上的飛機，抵達日內瓦後展開一系列活動。

台灣曾經在2009年後連續以觀察員身份受邀參與世界衛生大會，但該模式於2017年中斷，至今已經多屆未獲邀參與WHA，不過衛生福利部仍每年由部長或次長率領「世衛行動團」前往日內瓦當地，除對世衛秘書處提出抗議，也藉機與各國進行醫衛交流。

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薛瑞元今日出席出席衛生福利部獎勵110年度醫療財團法人辦理研究人才培育及醫療社會服務績效卓著獎勵頒獎典禮，受訪表示被問及世衛大會相關進展，他回應，「目前我們還沒收到邀請函，不過我們會如期出發，預定19日晚上的飛機，會到日內瓦展開一系列活動」。

薛瑞元日前透露今年方向，表示除了和「理念相同國家」之間的溝通，也將擴展「不是相同理念國家」交流，例如一些比較中立、穆斯林國家，希望多交朋友。被問及今年要和哪些國家雙邊會談，薛瑞元僅表示「由外交部統一回答」。