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金酒誇張工程！砸11億竟查上千漏洞　實地查訪秒抓百處還要改

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門縣議會10日上午縣政總質詢，提到金酒金寧廠醱酵大樓工程，投資額達11億2628萬台幣，縣長與議員會後走出議會、實地走訪考察，針對一開始發現的1千多項缺失進行改善驗收，到目前仍有100多個缺失待調整，還要持續監督以完全確保員工作業安全。

▲▼金酒離譜工程 醱酵大樓工程缺失達600項 議員帶隊考察。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金酒醱酵大樓工程缺失高達600項，議員帶隊實地考察。（圖／記者林名揚翻攝，下同

▲▼金酒離譜工程 醱酵大樓工程缺失達600項 議員帶隊考察。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣議會第八屆第一次定期會縣政總質詢，於10日上午第二組議員總質詢告一段落後，在副議長歐陽儀雄帶領走出議事殿堂，由縣長陳福海率相關局處單位陪同，前往金酒公司考察金寧廠醱酵大樓工程進度及缺失改善情形。

金酒金寧廠醱酵大樓建築規畫，地下一層、地上三層，工程於2017年8月中旬開工，投資總額新台幣11億2628萬元，未來可增加1800座紅磚醱酵池、1404台不鏽鋼醱酵槽車，投資效益延長醱酵時間，穩定醱酵品質提升酒品酒質。

▲▼金酒離譜工程 醱酵大樓工程缺失達600項 議員帶隊考察。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣長陳福海及金酒董事長謝世傑、總經理丁丞康及相關人員陪同，副議長歐陽儀雄及議員經過實地考察金寧廠醱酵大樓工程，甚至議員都登上醱酵池了解施工概況。

副議長歐陽儀雄表示，議會縣政總質詢第二組到金酒考察金寧廠醱酵大樓工程，主要是之前一開始大概有1千多項缺失，後來在前縣長楊鎮浯縣政總質詢時，它們的缺失有600多項，現在一直改善，還是有100多個缺失，尤以醱酵池高度問題，嚴重影響到金酒員工未來作業安全，一旦從高處跌落，真的很危險，所以第二組議員請縣長和相關單位考察，看它後續的缺失怎麼去改進，得以讓金酒員工作業更安全。

▲▼金酒離譜工程 醱酵大樓工程缺失達600項 議員帶隊考察。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金酒離譜工程 醱酵大樓工程缺失達600項 議員帶隊考察。（圖／記者林名揚翻攝）

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