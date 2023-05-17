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吃得到KitKat巧克力！　麥當勞「巧克力焦糖冰炫風」罪惡開吃了

▲▼麥當勞巧克力焦糖冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞最新巧克力焦糖冰炫風開吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

吃冰了！繼「OREO草莓冰炫風」後，人氣速食品牌「麥當勞」驚喜找來超夯巧克力「KitKat」重磅合作，聯名推出超罪惡「巧克力焦糖冰炫風」，每一口都能吃到濃濃焦糖香搭配酥脆餅乾口感，即日起限量開吃、售完為止，巧克力控快衝一波了。

▲▼麥當勞巧克力焦糖冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

▲巧克力焦糖冰炫風吃得到KitKat巧克力。

麥當勞推出最新「巧克力焦糖冰炫風」，特意找來人氣巧克力品牌KitKat聯名，直接把KitKat巧克力脆片拌入奶香冰淇淋當中，每一口都能吃到濃郁巧克力香、焦糖香，還有威化餅乾的酥脆口感，甜而不膩，即日起於全門市開賣，售完為止，買還送KitKat迷你威化巧克力1份，送完為止。

▲▼麥吉 machi machi最新初春黃金玄米麥茶系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥吉最新初春黃金玄米麥茶系列開喝。

另，趁著天氣炎熱肯定也要來杯清爽茶飲解渴，「麥吉 machi machi」推出最新夏季「初春黃金玄米麥茶系列飲品」，選用無咖啡因的「玄米麥茶」作為基底茶，除了有基本純茶「玄米麥茶」，口感清爽香氣十足外，咀嚼控肯定要搶喝這杯「玄米麥珍Q椰」，裡頭放滿帶有嚼勁的珍珠、清爽寒天晶球及清脆椰果，每一口都超滿足，而「玄米麥抹茶凍」則是搭配日本靜岡抹茶凍，一杯就能喝到3種茶香，罪惡爆表。

最後的「氣泡蜂蜜百香玄米麥茶」，選用玄米麥茶結合氣泡、蜂蜜、百香及檸檬製成，口感微酸微甜，完美復刻麥根沙士的經典味道，夏天喝超解渴，即日起於全門市上市。

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