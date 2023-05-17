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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘不出席中常會？　前立委揭「3狀況」：翻牌變翻臉可能性大

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨預計今（17）日徵召新北市長侯友宜參選2024總統，但對於另一位競爭對手鴻海創辦人郭台銘，今天是否會出席中常會展現團結，備受矚目。對此，前立委邱毅表示，郭台銘會不會翻牌變成翻臉有三種可能，其中他認為郭氣憤難平、翻臉的可能性很大。

對於黨中央徵召侯友宜，北基桃縣市首長皆將出席下午中常會，共同展現大團結氣勢。至於郭台銘會否出席，郭幕僚透露「我們沒收到邀請」，但黨中央高層卻稱「有邀請！」，另一位與郭台銘素有交流的黨務人士則說，「有邀請郭與眾人合體，但只是郭台銘還是有點失落，因此傾向不出席的機率較高。」國民黨發言人楊智伃則表示，下午提名場合是中常會，確實沒有特別邀請郭台銘，但已同時聯繫邀請在其他適當場合共同展現大團結。

面對各方說法，邱毅表示，郭台銘究竟會不會翻牌變成翻臉，有一個指標可以觀察，就是郭台銘會不會親自出席中常會。他分析，目前有三種狀況存在：第一，郭台銘出席且與黨主席朱立倫、侯友宜同框，表達支持。若如此，國民黨的警報解除，代表朱立倫算盤打得精，郭台銘吞下這口氣，挺郭派也只能徒呼負負。

第二，邱毅推測，郭台銘沒有出席中常會，但有臉書文字或正式新聞稿表達祝福。若如此，國民黨危機猶在，郭台銘及挺郭人士可能還有下一步，可能考慮獨立參選、與民眾黨主席柯文哲合作，抑或不再搭理國民黨，都有可能。第三，郭台銘沒有出席中常會，也沒有祝福的文字。

邱毅強調，當初郭台銘在記者會中是說，給他一個月，如果他的「民調」輸給侯友宜，他會支持侯友宜，但現在至少有四份公開民調顯示，郭台銘支持度小幅超車侯友宜，其他民調即便落後，也在統計誤差之內，並未輸給侯友宜。因此，若郭台銘不出席中常會，連祝福或支持的文字都無，就代表郭台銘認為被朱立倫耍弄，氣憤難平，翻臉的可能性很大。

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