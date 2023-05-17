侯友宜反對「一國兩制」　國台辦：制度不同非統一障礙

▲國台辦馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

新北市長侯友宜日前明確表達反對一國兩制，也反對台獨。對此，國台辦今（17）早回應，兩岸制度不同不是統一的障礙，堅持和平統一、一國兩制基本方針，就是為了照顧台灣的現實情況。

國台辦新聞發言人馬曉光指出，台獨是走不通的絕路，消除台獨禍根才有台海和平穩定，台灣同胞才能夠安居樂業，制度不同不是統一的障礙。

馬曉光稱，「我們堅持和平統一、一國兩制基本方針，就是為了照顧台灣的現實情況，維護台灣同胞的利益扶持。」

侯友宜日前答詢時明確表達反對一國兩制，也反對台獨，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝，厝要顧好、國家也要顧好。」

另外，針對郭台銘日前在金門發表的「和平宣言」，馬曉光回應稱，兩岸關係緊張動蕩的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，持續勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要隔絕、要合作不要封閉，是台灣的主流民意。

馬曉光表示，堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸關係和平發展的政治基礎，是台海和平穩定的關鍵，「我們願在此基礎上，與島內各界人士及廣大台灣同胞一道，共同努力推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉。」

馬曉光指出，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上重啟兩岸談判不是幻想，是現實可行之路；民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷謀「獨」挑釁，還妄想得逞，才是不折不扣的幻想。