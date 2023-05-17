　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徵召結果提前曝光？　國民黨議員喊：恭喜侯友宜！感謝郭台銘

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨預計今（17）日下午於中常會正式徵召2024總統候選人，外界關注到底會是新北市長侯友宜，還是鴻海創辦人郭台銘出線。不過，國民黨市議員秦慧珠在臉書上發文表示，「恭喜侯友宜，感謝郭台銘，祝福國民黨！ㄧ起加油！」，不禁讓外界懷疑是否是徵召結果提前曝光。

國民黨中央將於今日下午召開中常會宣布黨內總統參選人，侯友宜昨日受訪時表示，按照慣例，他會以新北市長身分支持黨籍立委參加選舉。值得注意的是，黨主席朱立倫前晚密會郭台銘和侯友宜後，原訂中午舉行的「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024總統記者會」以及「挺郭宴3.0」接連取消，且包括挺郭派的立委陳玉珍、彰化縣議長謝典霖、屏東縣議長周典論、新竹市議長許修睿等人緊急趕赴郭台銘位於信義區的豪宅中密談，外界猜測徵召侯友宜機會較大。

然而，國民黨中央尚未正式宣布由誰出線，秦慧珠今日上午就搶先在臉書寫下，「恭喜侯友宜，感謝郭台銘，祝福國民黨！ㄧ起加油！」貼文一出讓網友看了紛紛驚呼，「不是還沒公布嗎？！」、「還沒公佈先爆料！國民黨真是50年不變！」、「這是測試風向嗎？」等，引發熱議。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
輔大女大生撂人！　校園痛毆男同學
快訊／租億萬豪宅爆「刁難房客」！　王思佳反擊了
快訊／國民黨確定徵召侯友宜　盧秀燕不出席中常會曝原因
快訊／淡水河岸女浮屍！　長髮黑衣+牛仔褲
確定徵召侯友宜！「郭台銘方稱未受邀」　國民黨高層斥：真的有
這4家公司股票恐成壁紙！　面臨下市櫃危機
投手作弊抓到了！　慘遭驅逐出場
起底張宗憲女友！　嬌喘片點閱破285萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜託一定要團結！　李彥秀曝藍支持者「焦慮到掛身心科門診」

郭台銘出席中常會機率低？　國民黨：邀請在其他場合大團結

快訊／苗栗縣第二選區立委全民調出爐　國民黨由邱鎮軍出馬

快訊／國民黨確定徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會原因曝

第三勢力哪不同？　王婉諭：時力不會支持顏清標、鍾東錦這種黑金

確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：郭心情差傾向不出席

賴清德稱「房價在降」惹議　她怒喊：麻煩賴神介紹建商給我們

黃暐瀚評徵名侯有3狀況　「提誰民調能贏賴清德才是重點」

徐巧芯評侯友宜「少一味」　他回：要就事論事

如何說服「挺郭派」？　侯友宜：責任來了我一肩承擔

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

拜託一定要團結！　李彥秀曝藍支持者「焦慮到掛身心科門診」

郭台銘出席中常會機率低？　國民黨：邀請在其他場合大團結

快訊／苗栗縣第二選區立委全民調出爐　國民黨由邱鎮軍出馬

快訊／國民黨確定徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會原因曝

第三勢力哪不同？　王婉諭：時力不會支持顏清標、鍾東錦這種黑金

確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：郭心情差傾向不出席

賴清德稱「房價在降」惹議　她怒喊：麻煩賴神介紹建商給我們

黃暐瀚評徵名侯有3狀況　「提誰民調能贏賴清德才是重點」

徐巧芯評侯友宜「少一味」　他回：要就事論事

如何說服「挺郭派」？　侯友宜：責任來了我一肩承擔

拜託一定要團結！　李彥秀曝藍支持者「焦慮到掛身心科門診」

解密侯友宜勝利方程式　邊界條件缺一不可

女外送員「揹嬰」送餐！後座箱子貼「1段話」惹網心疼：她盡力了

上百隻蜜蜂殺進人類社區　員警被包圍「狂螫10幾下」倒地畫面曝光

好市多1神物「200元有找」　妹子穿搭傻了！內行驚喊：快去買

嘉藥授袍276位藥學生　白袍加身藥事專業啟航

夢幻鏡中花、最新鞦韆！竹子湖3家繡球花況直擊「滿開期曝光」

郭台銘出席中常會機率低？　國民黨：邀請在其他場合大團結

敵不過成本高漲以及長期缺員　開業8年「麻辣壹號店」5／31熄燈

無懼衰退　高品質特別股歷史平均報酬率5.8%

婦人站15樓窗外擦玻璃　眼尖網友嚇壞：在板橋

政治熱門新聞

郭台銘尋合作　柯文哲：他把話堵死了

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：郭傾向不出席

柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦

朱立倫頭大？7家民調一次看！　侯友宜、郭台銘互有領先

賴清德：台北市房價所得比不至於繼續攀升

徵召結果提前曝光？　國民黨議員喊：恭喜侯友宜！感謝郭台銘

助理賓士後擋風玻璃遭砸　徐巧芯說明

失望郭粉喊「非郭不投」！　出征朱立倫嗆：國民黨死在你手上

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

正妹女議員遇狼師！　發考卷在她手心寫2字

如何說服「挺郭派」？　侯友宜：責任來了我一肩承擔

賴清德的「造浪者」是他！　英扁大將入陣

大學生逼問台獨　賴清德：不會宣布台灣獨立

更多熱門

相關新聞

未來有望搭檔郭台銘？　侯友宜：期待郭為國為民做更多事

未來有望搭檔郭台銘？　侯友宜：期待郭為國為民做更多事

國民黨中常會今（17）日將徵召2024總統人選，無意外的話該人選就是新北市長侯友宜。不過對於仍沒放棄的鴻海創辦人郭台銘，今天是否會出席表達團結意願，受到外界關注。侯友宜受訪時，媒體問到，未來與郭搭檔參選可能性高嗎？侯表示，「郭董事長是我們一個非常敬佩、對國家在經濟做出貢獻的領導人。期待未來在他的專才能夠為國家為人民做更多的事」。

郭台銘尋合作　柯文哲：他把話堵死了

郭台銘尋合作　柯文哲：他把話堵死了

柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦

柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦

《彭博》：國民黨將徵召侯友宜

《彭博》：國民黨將徵召侯友宜

失望郭粉喊「非郭不投」！　出征朱立倫嗆：國民黨死在你手上

失望郭粉喊「非郭不投」！　出征朱立倫嗆：國民黨死在你手上

關鍵字：

侯友宜郭台銘秦慧珠國民黨

讀者迴響

熱門新聞

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

明變天！　「全台下最大」時間曝

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

台網紅莫莉「尾隨緊抓IU」遭出征！尷尬過程全被拍

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

買豆漿沒忍住…《原子》男偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」

長腿妹正吃海底撈「當場脫了」辣照瘋傳

最夯做愛地點　車震只排第4名

不想愛愛4大原因曝！70%男女把「1句話」當藉口

起底李燕老公「新店陳大少」背景！

不是清心！　台灣2023「手搖飲店霸主」出爐　

根本「愛馬仕博士」！　主播郭惠妮曝「搭配原則」不用驗就知真假

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面