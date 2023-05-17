徵召結果提前曝光？　國民黨議員喊：恭喜侯友宜！感謝郭台銘

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨預計今（17）日下午於中常會正式徵召2024總統候選人，外界關注到底會是新北市長侯友宜，還是鴻海創辦人郭台銘出線。不過，國民黨市議員秦慧珠在臉書上發文表示，「恭喜侯友宜，感謝郭台銘，祝福國民黨！ㄧ起加油！」，不禁讓外界懷疑是否是徵召結果提前曝光。

國民黨中央將於今日下午召開中常會宣布黨內總統參選人，侯友宜昨日受訪時表示，按照慣例，他會以新北市長身分支持黨籍立委參加選舉。值得注意的是，黨主席朱立倫前晚密會郭台銘和侯友宜後，原訂中午舉行的「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024總統記者會」以及「挺郭宴3.0」接連取消，且包括挺郭派的立委陳玉珍、彰化縣議長謝典霖、屏東縣議長周典論、新竹市議長許修睿等人緊急趕赴郭台銘位於信義區的豪宅中密談，外界猜測徵召侯友宜機會較大。

然而，國民黨中央尚未正式宣布由誰出線，秦慧珠今日上午就搶先在臉書寫下，「恭喜侯友宜，感謝郭台銘，祝福國民黨！ㄧ起加油！」貼文一出讓網友看了紛紛驚呼，「不是還沒公布嗎？！」、「還沒公佈先爆料！國民黨真是50年不變！」、「這是測試風向嗎？」等，引發熱議。