基隆日夜皆精彩！地方創生孵育基地成果亮眼　5／26起邀你走Bar微醺享受迷人基隆夜

▲基隆市地方創生孵育基地培育計畫成果發表記者會今（12）日於基隆市政府舉行。（圖／記者徐文彬攝，下同）



記者張惠媛／基隆報導

基隆市迎來大型郵輪及國際旅客潮，面對疫後觀光型態，基隆市政府產業發展處積極扶持地方潛力資源、深度盤點地方特色，並攜手中華民國工業設計協會推動「基隆市地方創生孵育基地培育計畫」，一同打開基隆重新迎接國際旅人的契機，並於5/26（五）起推出一系列精彩的活動，5/26（五）～5/28（日）於潮嚮．山海基隆甲板舉辦派對市集，更規劃了「基隆走Bar地圖」活動，5/26（五）～6/4（日）透過集點活動邀請大家一起品味亮點十足、別具風情的微醺基隆夜。

▲基隆市產業發展處林鼎超處長。



面對疫後「報復性觀光潮」到來，基隆港郵輪身影再現，國際旅客入境數量也大增，基隆市產業發展處林鼎超處長指出：「基隆最迷人的亮點就是海洋文化，因此基隆市政府透過擴大舉辦鎖管季、帆船季等活動，更大幅度彰顯基隆的海洋文化優勢，讓遊客來到這邊可以享受自然的美景跟體驗。」而為了突顯基隆「日夜皆精彩」的魅力，亦善用基隆酒吧文化繁盛、距離短的優勢，打造「基隆走Bar地圖」串聯活動，精選串聯周邊15間在地特色的酒吧店家，將期間限定、集點互動、在地故事，濃縮為漫遊路徑，邀請大家盡情品嚐、探索 、走訪基隆市區。

▲曙‧初見咖啡x暮·相見酒廊。（圖／基隆市產發處提供）



▲黑媽Bad Mama。（圖／基隆市產發處提供）



▲見書店。（圖／基隆市產發處提供）



「基隆走Bar地圖」串聯15間在地店家，不乏許多專業級職人，也為此次活動推出期間限定的版本或推薦品項，希望旅人能按圖索驥、探索大街小巷，用漫遊微醺的方式認識基隆，重現孝三路基地街區酒吧文化風采。參加「基隆走Bar地圖」，可於活動期間向店家索取紙本活動地圖和集點卡，民眾在特定期間內（5/26、5/27、6/2、6/3）完成指定任務，即可獲得限量的「基隆走Bar杯乙入」。

▲中華民國工業設計協會張漢寧理事長。



▲基隆多元的酒吧文化在港口發展下應運而生，市區酒吧密集、用走的就能玩得盡興。（圖／基隆市產發處提供）



基隆市政府大力推動「基隆市地方創生孵育基地培育計畫」，由中華民國工業設計協會共同執行，前期透過「基隆TIME探」計畫徵選，選出三組創生團隊執行提案，並提供經費補助、業師輔導等資源，助基隆市青創產業一臂之力，中華民國工業設計協會張漢寧理事長表示，前期的「基隆TIME探」計畫中，共有16個優秀的地方團隊報名，經過多方考量，選出三個具有地方亮點的提案，「我們在挑選計畫的時候，不全然以是否足夠有創意去評估，更考量到這個計畫是否能帶動地方共好的永續發展、是否足夠有影響力，也因為基隆市政府大力支持，所以有經費補助，可以讓這些計畫成功執行。」

▲水巷內產業發展協會「里島・不離島：和平島的永續生活實踐」計畫主持人吳宜晏 。



▲浮米海洋戶外工作室「基隆海洋休閒運動創生及推廣計畫」計畫主持人劉志傑 。



▲地衣整合行銷以「柚太晚熟—基隆柚資優跳級創生計畫」計畫改善基隆柚劣勢，陳顥樺分享「祈柚酒」由來。



從「基隆TIME探」脫穎而出的團隊，也於今日記者會上分享計畫執行成果。水巷內產業發展協會「里島・不離島：和平島的永續生活實踐」、浮米藍圖「基隆海洋休閒運動創生及推廣計畫」、地衣整合行銷有限公司「柚太晚熟—基隆柚資優跳級創生計畫」，涵蓋生態永續、地方特色產業發展、提升在地農產品能見度，讓人看見基隆地方創生的深度發展潛能與實力。

▲共15家業者一起參與「基隆走Bar地圖」，絕對讓你玩得過癮。（圖／基隆市產發處提供）



5/26（五）～5/28（日）「潮嚮．山海基隆．甲板派對．靠岸咖啡市集」將於基隆港東3東4旅客服務中心3樓花園舉辦，預計將有20多個攤位參與，快揪上親友一起走逛市集、走Bar微醺，來趟日夜皆精彩的基隆輕旅行。

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