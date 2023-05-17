Google：帳戶2年沒動　12／1開始砍！

▲Google對閒置帳號公告。（圖／翻攝官網）

記者蕭文康／台北報導

擁有Google帳號的民眾注意！Google稍早公告信箱、雲端硬碟閒置帳號新政策，若是2年沒動，今年12月1日會開始執行「砍帳號」的動作，所有雲端資料可能會被刪掉。

Google從2020年開始大動作管理閒置帳號，若2年以上沒登入，會被刪除帳號裡的資料。不過這項政策執行不到3年，Google宣布要採更嚴格的規範，不只是資料，「整個帳號都會被刪除」。

由於帳號刪除，連帶被清空的項目包括Gmail、Google Workspace、Google Photos等。不過Google公告也指出，刪除前會發送通知給閒置帳號，因此年底前趕緊採取登入動作就不會被認定為閒置帳號。

不過，Google也列出5大「豁免」條件，帳戶符合下列一或多個條件，即使超過 2 年未使用，仍然屬於有效帳戶：



1、曾用於購買 Google 產品、應用程式、服務或有效的訂閱項目；

2、包含仍有餘額的禮物卡；

3、擁有已發布的應用程式或遊戲，且您在當中購買了有效的訂閱項目或進行過金融交易，例如 Google Play 商店中的應用程式；

4、正透過 Family Link 管理有效的未成年人帳戶；

5、曾用於購買數位商品，例如書籍或電影。