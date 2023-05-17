　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google：帳戶2年沒動　12／1開始砍！

▲Google對閒置帳號公告。（圖／翻攝官網）

▲Google對閒置帳號公告。（圖／翻攝官網）

記者蕭文康／台北報導

擁有Google帳號的民眾注意！Google稍早公告信箱、雲端硬碟閒置帳號新政策，若是2年沒動，今年12月1日會開始執行「砍帳號」的動作，所有雲端資料可能會被刪掉。

Google從2020年開始大動作管理閒置帳號，若2年以上沒登入，會被刪除帳號裡的資料。不過這項政策執行不到3年，Google宣布要採更嚴格的規範，不只是資料，「整個帳號都會被刪除」。

由於帳號刪除，連帶被清空的項目包括Gmail、Google Workspace、Google Photos等。不過Google公告也指出，刪除前會發送通知給閒置帳號，因此年底前趕緊採取登入動作就不會被認定為閒置帳號。

不過，Google也列出5大「豁免」條件，帳戶符合下列一或多個條件，即使超過 2 年未使用，仍然屬於有效帳戶：


1、曾用於購買 Google 產品、應用程式、服務或有效的訂閱項目；

2、包含仍有餘額的禮物卡；

3、擁有已發布的應用程式或遊戲，且您在當中購買了有效的訂閱項目或進行過金融交易，例如 Google Play 商店中的應用程式；

4、正透過 Family Link 管理有效的未成年人帳戶；

5、曾用於購買數位商品，例如書籍或電影。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／租億萬豪宅爆「刁難房客」！　王思佳反擊了
快訊／國民黨確定徵召侯友宜　盧秀燕不出席中常會曝原因
快訊／淡水河岸女浮屍！　長髮黑衣+牛仔褲
確定徵召侯友宜！「郭台銘方稱未受邀」　國民黨高層斥：真的有
這4家公司股票恐成壁紙！　面臨下市櫃危機
投手作弊抓到了！　慘遭驅逐出場
起底張宗憲女友！　嬌喘片點閱破285萬
女童苦等「45汽機車都不讓」！　警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google：帳戶2年沒動　12／1開始砍！

iPhone打110卻進「語音系統」　業者曝：蘋果作業系統問題

讓iPhone「幫你說話」！蘋果預告iOS 17輔助新功能

蘋果頭戴式裝置估下月登場　蘋果提前註冊「xrOS」商標

看膩白色？蘋果「透明耳機」盒裝照片曝光

蘋果WWDC「破9萬新品」將亮相！　台積電拿1獨家訂單

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

Google：帳戶2年沒動　12／1開始砍！

iPhone打110卻進「語音系統」　業者曝：蘋果作業系統問題

讓iPhone「幫你說話」！蘋果預告iOS 17輔助新功能

蘋果頭戴式裝置估下月登場　蘋果提前註冊「xrOS」商標

看膩白色？蘋果「透明耳機」盒裝照片曝光

蘋果WWDC「破9萬新品」將亮相！　台積電拿1獨家訂單

上百隻蜜蜂殺進人類社區　員警被包圍「狂螫10幾下」倒地畫面曝光

好市多1神物「200元有找」　妹子穿搭傻了！內行驚喊：快去買

嘉藥授袍276位藥學生　白袍加身藥事專業啟航

夢幻鏡中花、最新鞦韆！竹子湖3家繡球花況直擊「滿開期曝光」

郭台銘出席藍中常會機率低？　黨內人士：邀請在其他場合大團結

敵不過成本高漲以及長期缺員　開業8年「麻辣壹號店」5／31熄燈

無懼衰退　高品質特別股歷史平均報酬率5.8%

今天就喝！超商6款風味飲品「第2杯半價」　大杯美式限量買2送2

莫蘭特2度亮槍後聲明：我負起全責　NBA主席震驚做最壞打算

首批地上權標售案過半流標　專家指：「區段」對就有人要

城隍爺夜巡衝女童事故地　路祭帶靈識「回廟內安置」

3C家電熱門新聞

讓iPhone「幫你說話」！蘋果預告iOS 17輔助新功能

華碩爆多起主機板燒毀！2大百萬網紅怒切割

Google：帳戶2年沒動　12／1開始砍！

蘋果WWDC破9萬新品將亮相　台積電獨吞1訂單

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

iPhone打110卻進「語音系統」　業者曝：蘋果作業系統問題

看膩白色？蘋果「透明耳機」盒裝照片曝光

不用「嘿」也可以！爆料： Siri 將進行重大改進

Google智慧家庭中樞Pixel Tablet

蘋果頭戴式裝置估下月登場　蘋果提前註冊「xrOS」商標

iPhone 15、15 plus恐延期發布　分析師：重要零件卡關

全面升級！爆料：初階iPhone 15將搭載4800萬像素鏡頭

吳鳳寵妻秘訣：不要對老婆小氣！

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

更多熱門

相關新聞

美科技業裁員難停　谷歌等3業者大砍暑期實習機會

美科技業裁員難停　谷歌等3業者大砍暑期實習機會

美國大型科技公司裁員潮的持續蔓延，絕大多數科技公司近日都表示要削減今年暑期的實習生規模。外媒指出，谷歌、Meta、Nvidia等公司都表示，今年夏天招收的實習生數量將比往年少。

Google新機Pixel 7a正式發布　 一表比較舊款Pixel 6a差異

Google新機Pixel 7a正式發布　 一表比較舊款Pixel 6a差異

Google三新品齊發　Pixel 7a台灣同步上市、首款摺疊機亮相

Google三新品齊發　Pixel 7a台灣同步上市、首款摺疊機亮相

Google宣布AI應用　母公司市值暴漲560億美元

Google宣布AI應用　母公司市值暴漲560億美元

Google搜尋有AI！對話發問幫解惑

Google搜尋有AI！對話發問幫解惑

關鍵字：

Google

讀者迴響

熱門新聞

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

明變天！　「全台下最大」時間曝

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

台網紅莫莉「尾隨緊抓IU」遭出征！尷尬過程全被拍

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

買豆漿沒忍住…《原子》男偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」

長腿妹正吃海底撈「當場脫了」辣照瘋傳

最夯做愛地點　車震只排第4名

不想愛愛4大原因曝！70%男女把「1句話」當藉口

起底李燕老公「新店陳大少」背景！

不是清心！　台灣2023「手搖飲店霸主」出爐　

根本「愛馬仕博士」！　主播郭惠妮曝「搭配原則」不用驗就知真假

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面