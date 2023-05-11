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Google新機Pixel 7a正式發布　 一表比較舊款Pixel 6a差異

▲Google Pixel 7a發布。（圖／Google）

▲Google Pixel 7a發布。（圖／Google）

記者陳俐穎／綜合報導

Pixel 7a 正式發布，共有石墨黑、雪花白與淺海藍三款顏色，售價為新台幣 14,990 元。Pixel 7a 擁有和 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 一致的外型設計，Pixel 7a 更是目前為止最耐用的 Pixel A 系列手機，透過全新的金屬中框設計，在裝置不小心掉落或碰撞時，能夠提供更好的防護效果。搭配 IP67 防水防塵等級、防刮玻璃與長時間電力續航，另外，Pixel 7a 採用 Google Tensor G2 處理器和 Titan M2 安全防護晶片，內建多層防護機制。

Google的中階機系列通常都致力於用最平價的價格能享受近乎旗艦的體驗，而這次的Pixel 7a與先前推出的Pixel 6a又有哪些差別呢？

首先在許多人最關心的價格上，目前Pixel 7a已經公布在台正式售價14,990元，跟過去相比，Pixel 6a上市定價為13,990元，比去年上漲了1,000元。而這漲價是否有帶來規格上的顯著升級？列舉處理器、鏡頭、電池容量等層面來比較。

▲Pixel 7a比較表。（圖／記者陳俐穎製）

▲Pixel 7a比較表。（圖／記者陳俐穎製）

首先在處理器的部分，Pixel 7a採取與旗艦7系列相同的Tensor G2處理器，對比Pixel 6a的處理器，提升了2成的性能，而在Google自豪的機器學習上也提升了60%的效率，預計手機將越來越「聰明」。

此外，在相機鏡頭上，規格有顯著提升，相較於前一代 Pixel 6a，Pixel 7a 的相機系統全面升級，所有鏡頭都可支援 4K 錄影。透過更高畫素的相機、更大的感光元件、更寬廣的鏡頭角度。住相機畫素提升至6400萬，超廣角則達到1300萬。

而電池容量上，根據官網，Pixel 7a具備4,385 mAh，與旗艦機的Pixel 7的4,355 mAh差不多，但跟過去的Pixel 6a則較少。但Google也表明，電池有超過 24 小時的電池續航力，在超級省電模式下，電池續航力最長可達 72 小時。

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