　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

G7峰會在即　「台海和平穩定」重要性可望載入領袖聲明

▲▼日本首相岸田文雄在G7國際媒體中心開幕式上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，19日至21日將在廣島市舉辦G7領袖高峰會。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，19日至21日將在廣島市舉辦G7領袖高峰會。日媒報導，鑑於中國正加強對台軍事威脅，領袖聲明可望載明台灣海峽和平穩定重要性。

日本產經新聞引述多名外交相關人士的談話報導，G7峰會的討論內容正在進行最後推敲，鑑於中國對台灣加強軍事壓力，G7峰會可能針對「台灣海峽和平穩定的重要性」達成共識，目前正就此在做最後的協商。台海和平穩定的重要性可能載入G7峰會的領袖聲明。

G7是一個由世界七大已開發國家經濟體組成的政府間政治論壇，正式成員國為美國、德國、英國、法國、日本、義大利、加拿大，歐盟為非正式成員。

關於台灣議題，4月訪問中國的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron））曾說：「歐盟不應成為美國政策的追隨者」、「不要陷入不屬於我們的危機」等，讓外界質疑G7是否團結。

G7外長會議4月16至18日在長野縣輕井澤町召開，會後聯合聲明載明：「再度確認台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決。」

日本外相林芳正4月18日在外務省與法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）會談時，兩人都同意日法兩國要合作因應有關中國的課題。

報導說，G7領袖聲明將重申包含法國在內的G7成員國對於台灣的立場不變。同時，也想表明反對以武力片面改變現狀。

本屆G7峰會，除了領袖聲明之外，也將彙整「支援烏克蘭」、「裁軍及核不擴散」、「經濟安全保障」、「綠能」等文件。

G7也重視加強與新興國家及開發中國家為主的「南方世界」（Global South）的合作，邀請印度等國與會，可能制訂有關糧食問題的文件，目前正在做最後協商。

日本首相岸田文雄預定18日抵達廣島，與美國總統拜登（Joe Biden）等G7領袖進行個別會談。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「電子發票」爆資安漏洞　財政部回應了
四海幫前幫主「台版劉德華」告別式時間出爐　警大動員百人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

G7峰會在即　「台海和平穩定」重要性可望載入領袖聲明

烏克蘭巴赫姆特「前線推進」影片曝光　打到俄軍滿地掉裝備

廣島G7峰會倒數　首度討論印太及經濟安保議題

烏克蘭「最高法院」院長被捕　沙發上鋪滿美鈔現金

泰國變天！前進黨下一步「力推王室改革」　還有最大難關要克服

烏克蘭第一夫人訪韓會尹錫悅　籲提供非殺傷性裝備軍援

口罩戴久「忘了怎麼笑」　日本「微笑補習班」學員人數激增4.5倍

周休3日讓家庭責任更平衡！英試驗曝「男性育兒時間狂增27%」

冰島、英國「周休三日」實驗大成功！員工幸福感暴增　病假次數驟降

日本知名連鎖飯店驚傳「女房客詭死」！　警：不排除他殺可能

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

美機器人巡地下水管 驚現1.5公尺鱷魚展開追逐戰

G7峰會在即　「台海和平穩定」重要性可望載入領袖聲明

烏克蘭巴赫姆特「前線推進」影片曝光　打到俄軍滿地掉裝備

廣島G7峰會倒數　首度討論印太及經濟安保議題

烏克蘭「最高法院」院長被捕　沙發上鋪滿美鈔現金

泰國變天！前進黨下一步「力推王室改革」　還有最大難關要克服

烏克蘭第一夫人訪韓會尹錫悅　籲提供非殺傷性裝備軍援

口罩戴久「忘了怎麼笑」　日本「微笑補習班」學員人數激增4.5倍

周休3日讓家庭責任更平衡！英試驗曝「男性育兒時間狂增27%」

冰島、英國「周休三日」實驗大成功！員工幸福感暴增　病假次數驟降

日本知名連鎖飯店驚傳「女房客詭死」！　警：不排除他殺可能

做永續一定要懂的3個數字：14064-1、14064-2、14067

中信力拚對戰富邦4連勝　鄭凱文交手洋投艾普勒

谷阿莫回應露鳥！鏡面反射長條物「是手指吧」　曝補打馬賽克原因

完整全文／賴清德回應「高房價議題」　還原QA前後文看這裡

營養師傳授「抗三高」飲食對策，吃對東西很重要

一表看「7次總統大選」台股表現！　法人看好3大類股

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

相關新聞

廣島G7峰會倒數　首度討論印太及經濟安保議題

廣島G7峰會倒數　首度討論印太及經濟安保議題

日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，19日將在廣島辦理G7領袖高峰會，議題首度納入經濟安保、印太。主要是面對霸權主義的中國及侵略烏克蘭的俄羅斯而展現團結的G7。

烏克蘭第一夫人訪韓　籲提供非殺傷性軍援

烏克蘭第一夫人訪韓　籲提供非殺傷性軍援

口罩戴久忘了笑　日本「微笑補習班」學員激增

口罩戴久忘了笑　日本「微笑補習班」學員激增

日本APA飯店驚傳「女房客詭死」！

日本APA飯店驚傳「女房客詭死」！

隔10年相見！她險遭爸爸硬上　崩潰輕生

隔10年相見！她險遭爸爸硬上　崩潰輕生

關鍵字：

G7G7峰會廣島印太日韓要聞

讀者迴響

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面