隔10年相見！爸爸竟想硬上　她哭喊「我不是你女兒嗎」崩潰輕生

▲ 少女10多年來第一次見到父親，竟差點遭到性侵。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名少女父母離異，上大學時相隔10年第一次見到父親，未料父親對她施暴後還企圖硬上，導致她身心靈承受極大創傷，留下指控父親的遺書後輕生。韓媒近日公開少女生前揭發父親犯行時留下的錄音，可見她遇害當下的絕望。

綜合MBC等韓媒報導，死者父母因父親外遇及家暴等問題離婚，父親相隔10幾年第一次聯絡她是在2021年12月，當時以「妳都上大學了，一起吃個飯吧」為由約她見面，聲稱要帶她參觀自己的房子，未料進屋後就對她施暴並試圖性侵。

韓媒近日公開少女報案時的錄音檔，可聽見她說道，「我一邊逃跑一邊說，『爸，我不是爸的女兒嗎？我是爸的女兒啊』」而她在揭發父親犯行後，去年11月輕生身亡，僅留下一封寫著「我遭受爸爸性暴力」的遺書。

少女父親去年1月被移送法辦，但救助團體為少女請來的律師稱受害者死亡後便失去代理權，因此並未出庭；父親的律師則主張，少女從小就有心理問題，且過去就曾企圖輕生，他的判決結果預計24日出爐。

少女母親受訪時悲痛表示，前夫被當庭收押時還放話「以後等著瞧」，絲毫沒有一點歉意，「就算女兒死了，把她說成精神病患也太過分了」，「他還是人嗎？」

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