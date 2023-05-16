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廣島G7峰會倒數　首度討論印太及經濟安保議題

▲▼多國領袖齊聚德國參加七大工業國集團（G7）峰會。（圖／路透）

▲G7峰會即將在日本廣島舉行。圖為2022年德國舉行G7峰會畫面。（圖／路透） 

文／中央社

日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，19日將在廣島辦理G7領袖高峰會，議題首度納入經濟安保、印太。主要是面對霸權主義的中國及侵略烏克蘭的俄羅斯而展現團結的G7。

G7峰會19日至21日將在廣島舉行，主要議題包括俄羅斯侵略烏克蘭的局勢、自由開放的印度太平洋、裁軍及核武不擴散、糧食及能源危機、氣候變遷、疫病等世界衛生、生成AI的運用及規範的數位技術等。

本屆G7峰會出席者包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等9人。

一般認為，本屆G7峰會最大的議題是探討如何因應持續侵略烏克蘭的俄羅斯以及霸權主義的中國，身為主席的岸田文雄期待G7能展現團結對抗的決心。有關烏克蘭局勢，岸田文雄邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）線上參與討論。G7峰會最後是否能通過加強制裁俄羅斯及擴大支援烏克蘭等措施，值得關注。

在外交及安全保障的議題上，這次G7峰會首度探討印度太平洋地區議題。作為亞洲唯一G7成員、輪值主席國，日本堅持本屆G7峰會議題要納入印太。主要是因為中國正加強軍備、開發核武情況不透明，G7對於中國「以武力片面改變現狀」的憂慮升高。這牽涉到台灣、東海、南海的和平穩定。

經濟安全保障也是首度被納為G7峰會討論的議題。美日及歐洲各國想建立半導體和稀土等供應鏈，一般認為這是劍指中國。美中對立加劇，太依賴有豐富資源及物產的中國將有風險；此外，也要討論如何避免人工智慧（AI）尖端科技被惡用於軍事。

G7各國與中國的關係不同，想法也有落差。美日愈來愈認為中國是安保上的威脅，但歐洲重視與中國在經濟上的連結，有時對中國有所顧忌。有關台灣局勢，法國總統馬克宏4月談及台灣議題時表示，歐洲不應成為美中的「追隨者」，應避免被捲入衝突。

日本希望G7峰會的聯合聲明能明確記載「反對中國的威脅壓迫」、「要求中國做出負責任的行動」。日本正朝這方向努力，希望G7各國能團結合作。

日本也重視與新興國家及開發中國家「南方世界」（Global South）的合作，特別邀請澳洲、韓國、巴西、印度、印尼、越南、庫克群島（Cook Islands，太平洋島國論壇PIF輪值主席國）、葛摩聯盟（Union of the Comoros，非洲聯盟AU輪值主席國）這8國參與擴大會議。日本政府認為G7無法解決的課題增多，若要形成國際輿論需要有更多國家支持。

擴大會議將討論因烏克蘭局勢導致糧食與能源短缺的問題應如何解決。此外，有關開發金融議題，開發中國家向中國巨額借貸無力償還，導致基礎建設權益遭剝奪、「債務陷阱」等問題將在擴大會議上進行討論。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、韓國總統尹錫悅、巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、印尼總統佐科威（Joko Widodo）等人將出席。

G7的部長級會已經陸續召開，包括4月15日至16日環境部長會議（北海道札幌市）、16日至18日外長會議（長野縣輕井澤町）、22日至23日勞動部長會議（岡山縣倉敷市）、農業部長會議（宮崎市）、29日至30日數位部長會議（群馬縣高崎市）。

還有5月11日至13日財長與央行總裁會議（新潟市）、12日至14日科技部長會議（仙台市）、12日至15日教育部長會議（富山市及金澤市）、13日至14日衛生部長會議（長崎市）。

此外，6月16日至18日將召開交通部長會議（三重縣志摩市）、24日至25日男女性別平等暨女性活躍部長會議（櫪木縣日光市）。7月7日司法部長會議（東京都）、7月7日至9日都市部長會議（高松市）、10月28日至29日貿易部長會議（大阪府）、12月8日至10日內政部長會議（水戶市）。

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