日本知名連鎖飯店驚傳「女房客詭死」！　警：不排除他殺可能

▲警方已在現場拉起封鎖線，暫時不排除他殺可能性。（圖／翻攝自推特@tobu0625）



記者王佩翊／編譯

號稱日本最大連鎖飯店品牌「APA Hotel」的埼玉谷塚站前店16日發生一起房客死亡事件。該客房的住客過了退房時間仍未出現，員工驚覺有異，破門查看後才發現女子失去意識且無呼吸心跳，警消到場後當場確認其死亡。遺體未來將交由法醫相驗，以確定詳細死因，並釐清是否為他殺。

根據《富士新聞網》報導，位於埼玉縣草加市的APA Hotel埼玉谷塚站前店員工16日下午1時半左右，向警方通報稱，「有一名女性房客失去意識」。警消人員獲報後趕往現場，並在客房發現該名40多歲的女性，當場確認其死亡。

員工表示，當天過了退房時間該名房客都沒有出現，也聯絡不上對方，沒想到破門而入後便發現女子明顯失去意識。警消人員隨後透過救護車將女子的遺體載走，遺體未來將交由法醫進行解剖，以確認具體死因，並調查是否有他人涉案。

警方事後也留在現場進行採證，目前暫時不排除他殺之可能性。另一方面，APA Hotel埼玉谷塚站前店2022年11月1日才開幕，怎知距今不到1年就鬧出人命。