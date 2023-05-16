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口罩戴久「忘了怎麼笑」　日本「微笑補習班」學員人數激增4.5倍

▲▼日本疫情,東京疫情,日本街頭。（圖／路透）

▲日本隨疫情穩定，解除口罩令，許多民眾尋求專業講座或課程學習如何微笑。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

擺脫新冠陰霾，日本終於在2023年3月正式解除口罩令，民眾可自行選擇是否戴口罩。然而，外媒報導稱，經歷疫情大流行後，有些日本人可能已經「忘記怎麼笑」，因此日本各地大量出現所謂「微笑訓練」、「微笑補習班」與「微笑講座」。有業者就表示，今年2月至4月間上課人數比去年同期增加了4.5倍。

根據英國《獨立報》報導，在戴口罩長達3年之後，一些日本人正在參加研習班和講座，學習如何在新的無罩時代下保持微笑。文中引述日本《每日新聞》5月7日報導指出，東京一家老年護理中心舉辦微笑講座，大約30名長者摘下口罩練習如何微笑，主講的是神奈川縣一家民間企業「笑顏育」（Egaoiku，微笑教育之意）。

79歲的瀧澤仰喜子表示，在新冠病毒危機期間，她沒有機會見到別人，也沒有對他人展露笑容，「這讓我再次感受到微笑的重要性。」報導指出，在日本3月13日解除口罩令之前，「笑顏育」也經常在網路上開辦課程或工作坊，但發言人指出，今年2月至4月間參加者人數，卻比去年同期大幅增加了4.5倍。

「笑顏育」創辦人川野惠子在3月一場微笑培訓研修會上對學員表示，「微笑只有在被傳達出去的情況下才算是微笑。」她說，「即使你內心想著要笑，或你很高興但面無表情，也無法傳遞給大眾。」川野惠子同時也是笑容講師協會（笑顔トレーナー協会）的法人代表，公司至今培訓了700多名笑容講師，向4000名學員教授如何微笑。

川野惠子說，疫情爆發後，人們感覺更少微笑了，令人有些失落。報導指出，日本私人微笑講師也在蓬勃發展。北野珠誇5年前在東京創辦一家叫作笑容表情肌協會（笑顔表情筋協会）的公司，自口罩令解除以來，諮詢如何成為微笑課程講師的人數激增，據報導，她一對一授課每小時收費約為64英鎊（約新台幣2400元）。北野珠誇說，日本人戴口罩已有3年多，「有些人說他們幾乎忘記要怎麼笑了。」

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