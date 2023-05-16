「台版劉德華」四海幫前幫主告別式時間出爐　警大動員百人！

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「台版劉德華」四海幫前幫主弟哥告別式　警大動員百人

▲▼四海幫前幫主「弟哥」告別式時間曝光，治喪委員會榮譽主委是他。（圖／讀者提供）
▲四海幫前幫主「弟哥」張建英告別式時間曝光，治喪委員會榮譽主委是他。（圖／讀者提供）

記者邱中岳／台北報導

四海幫前任幫主「弟哥」張建英，在10日晚上10時許驚傳病逝台大癌症中心，四海幫也替弟哥，在北市民權東路的會館架設靈堂，目前初步確定，家屬將在5月中旬在北市第二殯儀館舉辦家祭，另外因二殯整修，考量弔唁親友可能眾多，所以在6月9日於北市第一殯儀館舉辦公祭，警方不敢大意，也將編排當天警力，預估動員警力數超過百人。

據悉，四海幫第六任幫主「弟哥」張建英，素有「台版劉德華」稱號，在10日晚上病逝，享壽71歲，家屬以及四海幫也替其在北市民權東路上的禮儀會館設置靈堂，門口也有許多親友致贈花籃。

據了解，因弟哥交友廣闊，生前結交許多商界、政界人士，所以在設置靈堂期間，許多政治人物、商界大佬也都低調前往捻香致意，另外，竹聯幫、松聯幫以及天道盟等成員，也都到場。

知情人士透露，弟哥的告別式，將在6月9日中午12時許，於北市第一殯儀館景行廳舉辦，但有傳聞指出，家屬則是會事先在5月中旬，先行舉辦家祭，直到6月9日再由四海幫協助辦理公祭儀式。

「弟哥」張建英的訃聞也出爐，由前幫主楊德昀擔任榮譽主任委員，榮譽副主任委員則由鄒興華、李自明擔任，現任幫主張存偉，則為主任委員，副幫主張國峻則為副主任委員。

除此之外，前四海幫秘書長林正奇、好友謝銘杰等人，則是副總幹事，其餘四海幫重要幹部、中常委以及弟哥乾兒子小阿俊，也都列為委員，屆時恐會有許多好友前往悼念，警方也不敢大意，目前正編排警力部署，估計動員警力恐破百人。

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