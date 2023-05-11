快訊／四海幫劉德華過世！前幫主「弟哥」不敵4癌症病逝　享壽69歲

▲四海劉德華「弟哥」69歲罹癌辭世，四海幫將協助家屬處理後事。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

四海幫前任幫主「弟哥」張建英，在10日晚上驚傳癌逝，據了解，弟哥為四海幫第6任幫主，後來交接給「小凱」楊玉斌，在2022年檢查出身體多處癌症腫瘤，在經過9個月後仍敵病魔辭世，在生日前2個月過世，享壽69歲。

據了解，綽號弟哥的四海幫前任幫主張建英，1953年7月出生，因為長相酷似港星劉德華，故有「四海劉德華」的封號，為人海派，創辦海視影業公司，多年前曾經引進多部韓劇來台造成轟動，且結交許多媒體大亨。

弟哥雖然擔任過四海幫第6任幫主，但是從來沒有前科，專心於影視公司，另外個性隨和、開朗風趣，在接受治療期間，還特地在中山區找了一個據點，讓許多朋友前來陪同聊天，10日傳出噩耗，也讓許多好友不勝唏噓。

據悉，四海幫在弟哥擔任幫主期間，創立「中華四海同心協會」，13年前還在圓山飯店金龍廳舉辦餐會，最後因為家庭因素請辭幫主職位，由小凱接任幫主，因此也退居幕後，但仍保持相當好的政商、媒體關係。

四海幫成員獲悉後，也表示哀悼，目前四海幫所有兄弟，也將全力協助弟哥家屬處理後事，目前將設置靈堂，並且安排告別式日期。