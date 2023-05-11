　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／四海幫劉德華過世！前幫主「弟哥」不敵4癌症病逝　享壽69歲

▲▼四海劉德華「弟哥」69歲罹癌辭世，四海幫將協助家屬處理後事。（圖／記者邱中岳攝）

▲四海劉德華「弟哥」69歲罹癌辭世，四海幫將協助家屬處理後事。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

四海幫前任幫主「弟哥」張建英，在10日晚上驚傳癌逝，據了解，弟哥為四海幫第6任幫主，後來交接給「小凱」楊玉斌，在2022年檢查出身體多處癌症腫瘤，在經過9個月後仍敵病魔辭世，在生日前2個月過世，享壽69歲。

據了解，綽號弟哥的四海幫前任幫主張建英，1953年7月出生，因為長相酷似港星劉德華，故有「四海劉德華」的封號，為人海派，創辦海視影業公司，多年前曾經引進多部韓劇來台造成轟動，且結交許多媒體大亨。

弟哥雖然擔任過四海幫第6任幫主，但是從來沒有前科，專心於影視公司，另外個性隨和、開朗風趣，在接受治療期間，還特地在中山區找了一個據點，讓許多朋友前來陪同聊天，10日傳出噩耗，也讓許多好友不勝唏噓。

據悉，四海幫在弟哥擔任幫主期間，創立「中華四海同心協會」，13年前還在圓山飯店金龍廳舉辦餐會，最後因為家庭因素請辭幫主職位，由小凱接任幫主，因此也退居幕後，但仍保持相當好的政商、媒體關係。

四海幫成員獲悉後，也表示哀悼，目前四海幫所有兄弟，也將全力協助弟哥家屬處理後事，目前將設置靈堂，並且安排告別式日期。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／不堪網路霸凌！媽媽界「部落客天后」輕生離世　享年47歲
中捷遭砸1死10傷！文心南路封12小時凌晨搶通　靜宜女助教死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中捷遭砸1死10傷！文心南路封12小時凌晨搶通　靜宜女助教死因曝

噁男裝被厲鬼附身　逼16歲女「掰開」拍8部性愛片撫慰亡靈

靜宜助理教授中捷遇死劫　生前一句話成真學生淚崩：很溫暖的老師

快訊／四海幫劉德華過世！前幫主「弟哥」不敵4癌症病逝　享壽69歲

三總醫遭毆打！莽男揮拳嗆「違反醫療法又怎樣」　士檢硬起來嚴辦

吊臂砸中捷「1死10傷」 檢朝過失致死偵辦

說好要過母親節...林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

桃園醫院傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆「死白目」　淒厲哭聲響徹病房

彰化鐵皮食品廠濃煙竄燒　地瓜全被烤焦了

立委林宜瑾胞弟被爆飆罵環局女秘書　事後失憶「我LINE好像被盜」

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

台中吊臂墜落

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

中捷遭砸1死10傷！文心南路封12小時凌晨搶通　靜宜女助教死因曝

噁男裝被厲鬼附身　逼16歲女「掰開」拍8部性愛片撫慰亡靈

靜宜助理教授中捷遇死劫　生前一句話成真學生淚崩：很溫暖的老師

快訊／四海幫劉德華過世！前幫主「弟哥」不敵4癌症病逝　享壽69歲

三總醫遭毆打！莽男揮拳嗆「違反醫療法又怎樣」　士檢硬起來嚴辦

吊臂砸中捷「1死10傷」 檢朝過失致死偵辦

說好要過母親節...林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

桃園醫院傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆「死白目」　淒厲哭聲響徹病房

彰化鐵皮食品廠濃煙竄燒　地瓜全被烤焦了

立委林宜瑾胞弟被爆飆罵環局女秘書　事後失憶「我LINE好像被盜」

「全校只剩9人」淪廢校　台南城光中學改辦長照

遊戲活動規模縮小　橘子首季獲利年減36%

2023防曬新品盤點！安耐曬哆啦A夢限定版太可愛、曼秀雷敦超清爽水感

智冠小金雞發威　首季獲利登11年高峰

巴赫姆特俄軍部隊落跑！　烏軍陸軍總司令：敵軍後撤2公里

中捷遭砸1死10傷！文心南路封12小時凌晨搶通　靜宜女助教死因曝

快訊／不堪網路霸凌攻擊！媽媽界「部落客天后」輕生離世　享年47歲

噁男裝被厲鬼附身　逼16歲女「掰開」拍8部性愛片撫慰亡靈

Google智慧家庭中樞Pixel Tablet　買平板送底座親民價15000元

靜宜助理教授中捷遇死劫　生前一句話成真學生淚崩：很溫暖的老師

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

社會熱門新聞

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

搭捷運遇死劫！林淑雅5家人接噩耗痛心趕台中認屍

7寶媽「3孩自學」遭質疑　教育局調查結果曝

中捷吊臂重擊塔吊女王！宇球國際背景曝光

不知3歲女被撞死！重傷母醒來頻問：妹妹在哪

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

基隆女拒搭訕當街被打到眼窩骨折　17歲兇狠男落網

她拒絕搭訕被打滿臉血　17歲男家人：被煞到

欠70萬遭近距離爆頭！24歲男生日成忌日

基隆女外出買蛋糕　遭搭訕不成被毆眼窩骨折

三總醫遭毆打　士檢嚴辦到底

24歲男遭爆頭慘死！槍手找共犯運屍畫面曝

更多熱門

相關新聞

im.B首腦豪宅收藏品曝　帶女友逃亡爽住溫泉飯店

im.B首腦豪宅收藏品曝　帶女友逃亡爽住溫泉飯店

知名網路借貸媒合產業「不動產借貸媒合平台imB」驚爆實際負責人曾耀鋒（50歲、詐欺、重利、妨害自由等三項通緝犯）以龐氏騙局後金貼錢金方式從2015年起標榜以8-10%獲利邀約民眾投資，驚傳吸金超過25億新台幣。刑事局4月底接獲北檢列股檢察官蔡沛珊指揮偵辦，3日收網逮捕包含台灣金隆科技公司、母公司川晟機構等公司負責人、幹部包含曾嫌父子檔及曾男女友’張淑芬等8人到案。

四海幫搞生基祈福詐騙　富商豪擲千萬買假土權

四海幫搞生基祈福詐騙　富商豪擲千萬買假土權

近千黑衣人送行竹聯「弟哥」　警方強勢壓制發威

近千黑衣人送行竹聯「弟哥」　警方強勢壓制發威

即／竹聯幫弟哥告別式　千名黑衣人+3億名車送行

即／竹聯幫弟哥告別式　千名黑衣人+3億名車送行

黑幫連手豬仔送KK園區　瓦斯槍凌虐

黑幫連手豬仔送KK園區　瓦斯槍凌虐

關鍵字：

四海幫弟哥幫主　

讀者迴響

熱門新聞

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

快訊／大S證實婚禮4天前「寶寶胎死腹中」

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥

林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

搭捷運遇死劫！林淑雅5家人接噩耗痛心趕台中認屍

獨家／中捷意外新光產承保　死者理賠最高500萬

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

多益老師翻譯BNT電郵：建議王必勝上英文閱讀課

7寶媽「3孩自學」遭質疑　教育局調查結果曝

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面