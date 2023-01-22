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餐廳吞一星負評「還被詛咒罹癌」　老闆高EQ反應！暖心1舉動被推爆

▲▼澳洲餐酒館「Yiasou George」收到一星負評，還留言詛咒老闆得癌症，老闆本人回應獲網友盛讚。（圖／翻攝自Instagram／ @yiasou_george）

▲澳洲餐酒館「Yiasou George」收到一星負評，還留言詛咒老闆得癌症，老闆本人回應獲網友盛讚。（圖／翻攝自Instagram／ @yiasou_george）

記者張寧倢／編譯

澳洲一家餐廳在2023年新年一開始就收到顧客負評，一名網友在Google地圖的商家資訊中留下1顆星評論，先是不滿餐廳服務生要求他們降低音量，還惡劣地詛咒「希望老闆得癌症」。結果老闆看了沒生氣，反而在網路發文稱，已經把這組客人當天的消費全額捐贈給澳洲癌症協會。

根據「news.com.au」報導，位於南澳州首府阿得雷德（Adelaide）的餐酒館「Yiasou George」2023年才剛開始就遇到惡劣客人。一名網友在Google評論中寫道，「服務生對歡樂有過敏，店家宣傳提到『迪斯科派對氛圍』（party disco vibe），但我們的笑聲和歡欣被說『太吵了』，如果可以選擇，我會給0顆星。新年快樂，我希望老闆得癌症。」

然而，旗下擁有7間酒吧和餐廳的「The Big Easy」集團老闆布朗（Oliver Brown）出面回應，「我就是店主，你希望得癌症的那個人。我喜歡看到我們的客人玩得盡興，但員工告訴我，你們來之前已經玩得有些過頭，他們禮貌性地要求你們尊重其他用餐顧客。」

▲▼澳洲餐酒館「Yiasou George」將惡劣客人的消費金額全數捐給癌症協會。（圖／翻攝自Instagram／ @yiasou_george）

▲▼「Yiasou George」將惡劣客人的消費金額全數捐給癌症協會，並且曬出捐款證明。（圖／翻攝自Instagram／ @yiasou_george）

▲▼澳洲餐酒館「Yiasou George」將惡劣客人的消費金額全數捐給癌症協會。（圖／翻攝自Instagram／ @yiasou_george）

布朗說，「癌症不太有趣，希望餐廳員工得癌症也不太有趣。我們已經把你們的飯錢全部捐給癌症協會。」最終這家餐酒館向澳洲癌症協會（Cancer Council Australia）捐出一共499.95澳幣（約新台幣1萬500元），同時將這名顧客列入「The Big Easy」旗下所有餐廳的拒客黑名單中。

布朗表示，「我們選擇以良好的氛圍、愛與支持所有面臨癌症的人，來迎接2023年，你也可以選擇任何你想要的方式展開2023年。」幾名網友留言稱，「面對這種低劣的人，你處理得太好了，誰會這樣寫一篇評論，希望別人得癌症呢？」、「非常有品格的舉動！縱然在接待顧客過程中出現錯誤，但大多數情況，只要溝通得宜都能解決」、「人們需要意識到，留這樣噁心的言論是不可容忍的。」

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