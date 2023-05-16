　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

節稅機會+1！長照扣除額達12萬元　專家曝「4情況」可申報

▲▼長照扣除額達12萬元　專家曝「4情況」可申報。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲善用長照扣除額，可以減輕家庭負擔。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

每年5月報稅季，就是荷包大失血的時候，不少民眾都會尋找合法節稅的方法。長照業者提醒，長照扣除額達12萬元，不管是聘僱看護、入住常照機構、使用長照給付、在家照顧，只要檢附證明文件就可節稅，呼籲報稅義務人可善用減輕家庭負擔。

根據高雄市衛生局統計，高雄市需要他人長期照顧的有8萬1565人，其中65歲以上人口就占了72.29%，高雄市無論是人口老化問題或是需要長期照顧人數均在六都佔據前2名，顯示對許多港都家庭來說，長照議題造成的精神與經濟壓力問題十分嚴峻，尤其到了五月報稅季，對許多長照家庭來說可能又是一大筆的支出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲4種情況均可檢附資料申報長照扣除額。（圖／安康長照集團提供）

▲4種情況均可檢附資料申報長照扣除額。（圖／安康長照集團提供）

安康長照集團董事長楊崧右指出，聘僱外籍家庭看護工者、照顧長照失能等級在第二級至第八級，使用長照給付及支付基準服務者、入住住宿式服務機構全年達90天者、在家自行照顧者，以上4種情況檢附相關收據、影本，均可以申報長照扣除額，在檢附證明文件後，就可申報減除每人每年長照扣除額新台幣12萬元。

楊崧右強調，以衛生局公布的數據來看，應該還有更多需要長期照顧的家庭因不了解目前政府的長照2.0服務項目，使得照顧者仍在苦苦支撐當中，除了稅務上的長照扣除額之外，還有許多實質的補助。

▲▼長照扣除額達12萬元　專家曝「4情況」可申報。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲入住住宿式服務機構90天以上也可獲長照補助。（圖／記者許宥孺翻攝）

以入住長照機構為例，111年度入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、榮民之家自費養護床及住宿式長照機構等，入住天數累計滿90天以上，所得稅累進稅率未達20%者，予以年度一次性補助，補助金額按綜合所得稅稅率級距0、5%、12%，可領取6萬元、5萬4000元及4萬5600元補助，民眾可以多加了解利用。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
媲美星巴克「全聯39元神物」　內行推：連續吃半年了
文組轉職台積電技術員！他秀7萬月薪嗨喊：人生最開心階段
後天起2階段變天　雨彈開轟「爆紅範圍」出爐
愛莉莎莎簽婚前協議！　財產分配全寫清
小吃店當雜工！　「薪水直逼8萬」隔月卻離職
快訊／林書豪確定後天離台！　認「心很累」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

閉館近3年史前館重新開館！累積3萬年展品：每個臺灣人都該去一趟

台南晶英端午推山珍海味祈福神粽袋　祀典武廟六神加持包「中」！

實踐無痕山林7大原則！做個負責任的登山者　歡迎高中同學報名

曖昧學長滿口「星座經」！她傻眼下船遭嗆：處女座就是龜毛

赴韓旅遊注意！當地爆猴痘本土疫情　疾管署提升旅遊疫情警戒

桃園旅宿6000加值放大術　逾30家住宿優惠...好康報你知

剩一天好天氣！周四起2階段變天　雨彈開轟「爆紅範圍」出爐

長髮妹搭飛機「衣服太短」　雪白G胸被看光！2.3萬人嗨朝聖

天使紅蝦過譽「肉質軟爛」　他吃一口皺眉：白蝦屌打！老饕曝吃法

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

閉館近3年史前館重新開館！累積3萬年展品：每個臺灣人都該去一趟

台南晶英端午推山珍海味祈福神粽袋　祀典武廟六神加持包「中」！

實踐無痕山林7大原則！做個負責任的登山者　歡迎高中同學報名

曖昧學長滿口「星座經」！她傻眼下船遭嗆：處女座就是龜毛

赴韓旅遊注意！當地爆猴痘本土疫情　疾管署提升旅遊疫情警戒

桃園旅宿6000加值放大術　逾30家住宿優惠...好康報你知

剩一天好天氣！周四起2階段變天　雨彈開轟「爆紅範圍」出爐

長髮妹搭飛機「衣服太短」　雪白G胸被看光！2.3萬人嗨朝聖

天使紅蝦過譽「肉質軟爛」　他吃一口皺眉：白蝦屌打！老饕曝吃法

超商最新「2款夏季甜點」！芒果戚風蛋糕杯太欠吃　還加了椰奶慕斯

國際茶道節5／27竹山紫南宮登場　打造豐富多彩茶文化之旅

門鈴響起卻沒人　監視器見「巨大毛影」屋主嚇壞：以為是惡作劇

羅力在美國有偷練　首打席對決人選葉總想到張建銘

口罩戴久「忘了怎麼笑」　日本「微笑補習班」學員人數激增4.5倍

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

周休3日讓家庭責任更平衡！英試驗曝「男性育兒時間狂增27%」

亞聚首季每股虧損0.04元　公司坦言今年營運仍充滿挑戰

酒駕男奪命拒血淋淋遺照列證據　檢：精選普級影像絕無恐怖畫面

曹佑寧變行走「螢光棒」秀Pandora　一眼相中王淨適合的手鍊

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

全台連下3天！　雨最大時間曝

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

醫師遇蹭飯女被嗆沒錢　喊報警反制讓眾人痛快

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

「3生肖」財運大爆發！ 一路旺到5月底

超狂！「炸全雞便當」只要130元　民眾搶翻

本周運勢！「1生肖」旺到爆

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

更多熱門

相關新聞

維管費喊漲40%！傳衛武營不買單「關6號出口」

維管費喊漲40%！傳衛武營不買單「關6號出口」

高雄捷運今遭媒體爆料，計畫調整明年度橘線衛武營站(O10)6號出口地下連通道維管費40%，引起衛武營國家藝術中心反彈，揚言不付費，請捷運公司關掉6號出口。對此，高捷公司強調，不可能關閉連通道，一定以民眾使用為優先，而近年物料調整，高捷提出調整保養費，但此主張並未定案，不影響高雄市民權益。

買房「萬萬稅」　新竹人購屋均繳6萬契稅冠居全台

買房「萬萬稅」　新竹人購屋均繳6萬契稅冠居全台

國產木材家具棒！台東林管處攜手公東高工全國巡迴

國產木材家具棒！台東林管處攜手公東高工全國巡迴

2字頭入手高雄百坪帶裝潢豪宅　記者實測：大得誇張

2字頭入手高雄百坪帶裝潢豪宅　記者實測：大得誇張

惡質藥商捲款潛逃！高雄衛生局出手了

惡質藥商捲款潛逃！高雄衛生局出手了

關鍵字：

高雄報稅綜所稅報稅季節稅長照

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

金曲獎34／完整入圍名單！

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面