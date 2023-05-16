節稅機會+1！長照扣除額達12萬元　專家曝「4情況」可申報

▲善用長照扣除額，可以減輕家庭負擔。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

每年5月報稅季，就是荷包大失血的時候，不少民眾都會尋找合法節稅的方法。長照業者提醒，長照扣除額達12萬元，不管是聘僱看護、入住常照機構、使用長照給付、在家照顧，只要檢附證明文件就可節稅，呼籲報稅義務人可善用減輕家庭負擔。

根據高雄市衛生局統計，高雄市需要他人長期照顧的有8萬1565人，其中65歲以上人口就占了72.29%，高雄市無論是人口老化問題或是需要長期照顧人數均在六都佔據前2名，顯示對許多港都家庭來說，長照議題造成的精神與經濟壓力問題十分嚴峻，尤其到了五月報稅季，對許多長照家庭來說可能又是一大筆的支出。

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▲4種情況均可檢附資料申報長照扣除額。（圖／安康長照集團提供）

安康長照集團董事長楊崧右指出，聘僱外籍家庭看護工者、照顧長照失能等級在第二級至第八級，使用長照給付及支付基準服務者、入住住宿式服務機構全年達90天者、在家自行照顧者，以上4種情況檢附相關收據、影本，均可以申報長照扣除額，在檢附證明文件後，就可申報減除每人每年長照扣除額新台幣12萬元。

楊崧右強調，以衛生局公布的數據來看，應該還有更多需要長期照顧的家庭因不了解目前政府的長照2.0服務項目，使得照顧者仍在苦苦支撐當中，除了稅務上的長照扣除額之外，還有許多實質的補助。

▲入住住宿式服務機構90天以上也可獲長照補助。（圖／記者許宥孺翻攝）

以入住長照機構為例，111年度入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、榮民之家自費養護床及住宿式長照機構等，入住天數累計滿90天以上，所得稅累進稅率未達20%者，予以年度一次性補助，補助金額按綜合所得稅稅率級距0、5%、12%，可領取6萬元、5萬4000元及4萬5600元補助，民眾可以多加了解利用。