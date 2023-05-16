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維管費喊漲40%！傳衛武營不買單「關6號出口」　高捷回應了

▲▼高雄捷運,衛武營站,6號出口。（圖／記者吳世龍攝）

▲高捷橘線衛武營站6號出口出站直抵衛武營。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄捷運今遭媒體爆料，計畫調整明年度橘線衛武營站(O10)6號出口地下連通道維管費40%，引起衛武營國家藝術中心反彈，揚言不付費，請捷運公司關掉6號出口。對此，高捷公司強調，不可能關閉連通道，一定以民眾使用為優先，而近年物料調整，高捷提出調整保養費，但此主張並未定案，不影響高雄市民權益。

衛武營國家藝術中心位於苓雅、鳳山交通要道，周邊車流量大，為方便民眾通行安全，文化部於2017年12月出資上億，撥給高雄市捷運局增蓋地下連通道，民眾可避開周圍車流，出站直抵衛武營。

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▲▼高雄捷運,衛武營站,6號出口。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高捷公司擬調漲維管費40%，協商會未開始，就爆出衛武營對外放話不買單，還要高捷關掉6號出口。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄捷運,衛武營站,6號出口。（圖／記者吳世龍攝）

不過今日有媒體報導，高雄捷運公司、捷運局、衛武營三方各分攤地下連通道維管費120萬元，以彌補營運虧損，但高捷公司以反映電價為由，打算在明年度調整40%維管費，每年得付172萬元。衛武營認為此舉是把館方當「盤子」，忽略衛武營經常舉辦活動所帶來的票務收日和廣告效益，並且撂話不買單，呼籲高捷公司公開維管費支出細目，否則請捷運公司關掉6號出口地下連通道，若致使民眾交通不便，最大受害者會是高雄市民。

對此，高雄捷運公司公共事務處長王柏雁受訪時澄清：「從頭到尾就不可能會有封閉通道的事情，一定是以民眾使用為優先，不管任何原因都不可能關閉連通道。」

▲高雄捷運公司公共事務處長王柏雁。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄捷運公司公共事務處長王柏雁強調，任何原因都不可能關閉連通道。（圖／記者吳世龍攝）

王柏雁指出，此事爭議在於這個連通道是在捷運站體落成後才興建，因此當時高捷公司、衛武營、捷運局就有三方協議，委託由高捷公司維護保養，費用由三方各負擔三分之一，近年來因水電、物料、工資等都有相當幅度調整，因此高捷公司基於合約精神，於今年提出針對明年度維護保養費用有所調整，但此主張不是定案，而是於今日下午就有約定會議，不論哪一方對金額有疑義，高捷公司對數字計算都有詳細說明，相信會議協商後會完美解決，不會影響高雄市民的權益。

▲▼高雄捷運,衛武營站,6號出口。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄捷運橘線衛武營站。（圖／記者吳世龍攝）

針對衛武營指控沒有給維管費明細，王柏雁語帶不滿地說：「這個說法就要請衛武營的人出來說明，我們的認知是絕對有給，不然他們怎麼知道要漲多少錢？不可能一口價172萬都不說明，就要請他們吞下吧？」據了解，一開始沒有人表達強烈反彈，捷運局也認為是可以談談的，漲多漲少是三方合議精神，事實上這件事也還沒發生，協商是在下午，「衛武營這樣放話，我們很為難，真正的訴求應該是要在會議提出來」。

王柏雁強調，維管費是三分各自分攤，這五年來成本不可能沒有調漲，舉例人工、委外電梯都有漲價，金額本來就是可以討論的議題，最後坐下談，應該是談得出來的，「他們拋出這個議題，我們是蠻訝異的」。

▲衛武營國家藝術文化中心營運副總監黃國威。（圖／記者吳世龍攝）

▲衛武營國家藝術文化中心營運副總監黃國威。（圖／記者吳世龍攝）

衛武營國家藝術文化中心營運副總監黃國威受訪則表示，討論內容還在進行中，希望漲幅是在合理範圍內，對於報導內容，衛武營也覺得很驚訝，不曉得媒體從何得知此訊息，衛武營會以民眾安全為首要考量，6號出口若無法使用，民眾來往可能會不便。

而針對維管費調漲部分，黃國威強調，內容都還在討論中，衛武營也曾未抱怨、澄清或透漏什麼。

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