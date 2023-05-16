腸病毒流行中！上周1.1萬人就醫　北部5歲童染71型「肌躍型抽搐」

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新流行疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒正處流行期！疾病管制署今（16）日公布國內上周有1.1萬人次因腸病毒就醫，比前一周上升，且監測發現1起容易導致重症的腸病毒71型輕症，個案是一名北部5歲男童，出現肌躍型抽搐被收住院，所幸兩天後症狀緩解出院，疾管署指出，目前社區腸病毒多種型別活動，傳播風險持續上升，提醒家長多注意家中兒童染腸病毒，是否有重症前兆病徵。

疾管署指出，上週新增1例腸病毒71型輕症病例，防疫醫師林詠青表示，個案為北部5歲男童，於今(2023)年5月上旬發病，出現喉嚨痛、發燒等症狀，隔天喉嚨出現水泡、也出現皮疹表現，當時診所就醫診斷腸病毒也開立症狀治療藥物，但再隔天出現肌躍型抽搐被送往急診，收治普通病房，2天後症狀緩解康復出院。疫調顯示，同住家人沒有疑似症狀，同班同學也沒有症狀，但不同班同學有通報腸病毒，不排除因此造成感染。

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今(2023)年腸病毒71型輕症病例累計10例；另腸病毒感染併發重症病例累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

▲疾病管制署疫情周報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周(2023年5月7日至5月13日)國內腸病毒門急診就診計11,916人次，較前一周(11,428人次)上升4.3%，整體趨勢呈上升且高於2017年以來同期；另實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，疫情傳播風險持續上升，請提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，家長及嬰幼兒照顧者，應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，教導學幼童養成良好的個人衛生習慣，並多加注意嬰幼兒健康狀況，特別要提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。一但發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。