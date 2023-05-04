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全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶控最愛伊藤久右衛門、鬍子爺爺必吃款

▲▼全聯甜點品牌We Sweet 推出「甜點女人節」，一次集結3大經典聯名品牌，包括Hershey`s巧克力、抹茶控最愛伊藤久右衛門、人氣鬍子爺爺beard papa’s。（圖／全聯甜點品牌）

▲全聯甜點品牌We Sweet 推出「甜點女人節」，一次集結3大經典聯名品牌，包括Hershey`s巧克力、抹茶控最愛伊藤久右衛門、人氣鬍子爺爺beard papa’s。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

甜點控手刀衝了！全聯甜點品牌We Sweet 自5/5~6/1連續28天推出「甜點女人節」，一次集結3大經典聯名品牌，包括Hershey's巧克力、抹茶控最愛伊藤久右衛門、人氣鬍子爺爺beard papa’s，讓喜歡巧克力、抹茶、卡士達的人一次可吃到各種經典，5/5~6/1共28天期間，每週六日全品項還享88折優惠！

▲▼全聯甜點品牌We Sweet 推出「甜點女人節」，一次集結3大經典聯名品牌，包括Hershey`s巧克力、抹茶控最愛伊藤久右衛門、人氣鬍子爺爺beard papa’s。（圖／全聯甜點品牌）

▲3大經典聯名品牌一次回歸，滿足巧克力、抹茶、卡士達控。

全聯過往與美國百年品牌Hershey’s聯名3次，將Hershey’s的可可粉、巧克力醬、水滴巧克力，運用在We Sweet的各式甜點中，以高質感的巧克力風味滿足消費者挑剔的味蕾。像是2017年合作時，兩波段商品共計銷售近300萬個，為全聯創造了1.5億元業績，讓We Sweet一舉成為老鷹紅豆銅鑼燒之外，新的甜點明星。

▲▼全聯甜點品牌We Sweet 推出「甜點女人節」，一次集結3大經典聯名品牌，包括Hershey`s巧克力、抹茶控最愛伊藤久右衛門、人氣鬍子爺爺beard papa’s。（圖／全聯甜點品牌）

▲冰心捲蛋糕4入_經典巧克力交響曲，蓬鬆的巧克力戚風蛋糕與濃郁Hershey's巧克力慕斯相互交疊融合。

為了滿足巧克力控需求，這次人氣回歸款包含「濃情雙重巧克力燒」、「冰心捲蛋糕4入_經典巧克力交響曲」、「經典巧克力菠蘿泡芙」等。

其中，首推奪下歷年銷售排行榜冠軍的「冰心捲蛋糕4入_經典巧克力交響曲」，曾創下銷售約150萬盒驚人銷量，以一盒4片換算，等於賣出將近600萬片。其次為「濃情雙重巧克力燒」也有賣出超過百萬個佳績，加入日本北海道奶油乳酪，搭配口感紮實香濃綿密的布朗尼蛋糕，以多道溫層焙烤，製作出層次濃郁風味。

▲▼全聯甜點品牌We Sweet 推出「甜點女人節」，一次集結3大經典聯名品牌，包括Hershey`s巧克力、抹茶控最愛伊藤久右衛門、人氣鬍子爺爺beard papa’s。（圖／全聯甜點品牌）

▲全聯與抹茶控必衝的「伊藤久右衛門」聯名，此次經典回歸是最具代表性的「抹茶富士山奶凍捲」。

而抹茶控必衝的「伊藤久右衛門」擁有180多年歷史，是京都宇治代代相傳的老字號茶屋，以高品質的日本茶為特色。全聯在2020年曾攜手合作，此次經典回歸是最具代表性的「抹茶富士山奶凍捲」，累計曾賣出近22萬個。

採用伊藤久右衛門抹茶製成細緻的日式戚風蛋糕體、抹茶奶凍，小巧可愛的富士山頂則是以純白奶凍妝點，搭配綜合莓果餡，猶如浪漫櫻花包圍的富士山，口感豐富多層次，好看又好拍。另還有用抹茶及鮮奶油襯托老鷹紅豆餡風味的「抹茶紅豆千層」，清爽又順口。

▲▼全聯甜點品牌We Sweet 推出「甜點女人節」，一次集結3大經典聯名品牌，包括Hershey`s巧克力、抹茶控最愛伊藤久右衛門、人氣鬍子爺爺beard papa’s。（圖／全聯甜點品牌）

▲全聯與beard papa’s合作，此次回歸也包括經典不敗的「卡士達瑞士捲」。

而全聯在2021年與日本NO.1泡芙專賣店beard papa’s合作「卡士達甜點大賞」，系列甜點皆採用beard papa’s香草卡士達內餡，獨家配方特製而成，推出立即受到消費者熱烈歡迎，歷年合作兩次都引發搶購風潮，被網友喻為最平價美味的香草卡士達甜點。

beard papa’s品牌引進台灣已超過20年，「黃色招牌」、「鬍子爺爺」為全世界beard papa’s的企業識別，擁有400間以上分店的全球性規模品牌。

▲▼全聯甜點品牌We Sweet 推出「甜點女人節」，一次集結3大經典聯名品牌，包括Hershey`s巧克力、抹茶控最愛伊藤久右衛門、人氣鬍子爺爺beard papa’s。（圖／全聯甜點品牌）

▲「舒芙蕾卡士達布丁」被喻為史上必吃。

今年因應廣大網友期待，全聯再度攜手beard papa’s合作，其中被喻為史上必吃的「舒芙蕾卡士達布丁」，滑順軟嫩的布丁拌入香草卡士達內餡，搭配底層的焦糖醬，碰撞出最美妙滋味，統計過往曾賣出24萬個。

而經典不敗的「卡士達瑞士捲」，使用鬆軟綿密且帶有蛋香味的戚風蛋糕，捲入香草卡士達內餡，是We Sweet系列不可不吃的優質甜點。

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